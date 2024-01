L'unité locale du mineur canadien First Quantum au Panama a déclaré vendredi qu'elle était "profondément préoccupée" par les manifestations annoncées pour le 9 janvier en vue d'occuper sa mine de cuivre fermée et a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour garantir la sécurité sur le site.

Le syndicat représentant les travailleurs de la mine Cobre Panama de la société a averti en début de semaine que le syndicat SUNTRACS et un groupe allié avaient l'intention d'"envahir" le site, dans le cadre du dernier face-à-face concernant la mine qui a provoqué des manifestations nationales l'année dernière.

Le Panama a connu d'importantes manifestations contre le contrat controversé de First Quantum pour l'exploitation de la mine lucrative de Cobre Panama, qui a été approuvé par le gouvernement en octobre. Les manifestants ont fait valoir que ce contrat était trop favorable à la société minière.

En novembre, la plus haute juridiction du pays d'Amérique centrale a jugé le contrat inconstitutionnel, estimant qu'il violait plus de 20 articles de la constitution, ce qui a incité le gouvernement à ordonner la fermeture de la mine.

First Quantum a ensuite suspendu la production commerciale de la mine et l'a mise en mode d'entretien et de maintenance, mais elle dispose toujours d'équipements et de travailleurs sur le site.

"La sécurité de nos employés, des communautés voisines et la protection de l'environnement restent notre priorité", a déclaré la société dans son communiqué.