Alors que la First Republic Bank, en difficulté, étudie ses options, les analystes de Morgan Stanley estiment que l'action peut être valorisée si les régulateurs assurent les dépôts des clients jusqu'à ce que la crise bancaire prenne fin.

First Republic, dont les actions ont perdu une grande partie de leur valeur depuis le début de la crise bancaire aux États-Unis le 8 mars, fait partie des banques qui ont discuté avec des pairs et des sociétés d'investissement au sujet de transactions potentielles à la suite de la prise de contrôle de Silicon Valley Bank et de Signature Bank par les autorités de régulation américaines ce mois-ci, à la suite d'opérations de ruée sur les banques.

Manan Gosalia, analyste chez Morgan Stanley, a fixé un prix cible de 54 dollars pour les actions de First Republic, qui étaient en baisse de 4,4 % à 15,08 dollars mercredi après-midi à New York. L'hypothèse optimiste est basée sur un scénario dans lequel la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) assure tous les dépôts des consommateurs, selon un rapport publié lundi.

Une telle décision de la FDIC inciterait la majorité des clients de First Republic qui ont retiré leur argent ces dernières semaines à le remettre dans la banque, "entraînant un rebond significatif de leur base de dépôts", a écrit M. Gosalia.

Reuters n'a pas pu déterminer si la FDIC envisageait une telle politique, ou si elle avait été demandée par le créancier.

Les banques impliquées dans les négociations sur le sauvetage de First Republic demandent un accord de partage des pertes avec le gouvernement américain, similaire aux conditions acceptées par UBS Group lors de son rachat d'urgence de son rival Credit Suisse, selon une source du secteur.

L'acquéreur recevrait une aide si, après avoir acheté First Republic, il constatait une perte plus importante que prévu, a ajouté la source, qui a requis l'anonymat pour divulguer des conversations privées.

"Ce dont les gens ont besoin, c'est d'une sorte de résolution en temps utile de la situation de First Republic", a déclaré cette personne. Un accord de partage des pertes avec le gouvernement "faciliterait la transaction", a déclaré la source industrielle.

First Republic n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La banque étudie les moyens de réduire sa taille si ses tentatives de lever de nouveaux capitaux échouent, a rapporté Reuters mardi, citant trois personnes familières avec le dossier.

Même s'il obtient une injection de fonds, le créancier devra probablement subir des pertes sur les titres de son portefeuille dit "détenu jusqu'à l'échéance", ont écrit les analystes de Morgan Stanley.

Un acheteur potentiel devrait absorber des pertes de 26,8 milliards de dollars en valeur de marché des portefeuilles de prêts et de titres de First Republic, tandis que 9,5 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires pour recapitaliser la banque, ont estimé les analystes de Morgan Stanley.

Dans le pire des cas, les actions de First Republic tomberaient à seulement 1 dollar, estiment les analystes de Morgan Stanley.

Citigroup a retiré ses estimations pour First Republic mardi et a placé l'action sous surveillance. Les analystes Arren Cyganovich et Kaili Wang ont déclaré dans un rapport qu'"une certaine forme d'intervention gouvernementale semble de plus en plus probable, même si la forme qu'elle prendra n'est pas claire".

L'intervention du gouvernement peut prendre de nombreuses formes, "y compris une injection de capital par le gouvernement avec une sorte de compensation pour protéger les contribuables", ont-ils déclaré.