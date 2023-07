First Solar Inc. a annoncé jeudi son intention d'investir jusqu'à 1,1 milliard de dollars dans ce qui sera sa cinquième usine américaine afin de répondre à la demande croissante de panneaux solaires fabriqués aux États-Unis.

C'est la deuxième fois au cours de l'année écoulée que le premier fabricant américain de panneaux solaires annonce une expansion majeure de sa production nationale. La loi sur la réduction de l'inflation du président Joe Biden, adoptée l'année dernière pour encourager la production locale d'équipements énergétiques propres, est à l'origine de l'essor des investissements dans les usines solaires.

"En développant la base de production solaire américaine et les chaînes de valeur qui la soutiennent, nous veillons à ce que les États-Unis abordent la prochaine décennie en position de force, pleinement capables de produire la technologie dont ils ont besoin pour achever leur transition vers un avenir énergétique durable", a déclaré Mark Widmar, président-directeur général de First Solar, dans un communiqué.

La nouvelle usine de 3,5 gigawatts (GW) augmentera d'un tiers la capacité de production de First Solar aux États-Unis, pour la porter à 14 GW, a indiqué la société de Tempe, en Arizona, dans un communiqué.

L'entreprise n'a pas encore choisi le site de l'usine, qui commencera à produire en 2026 et créera 700 emplois. First Solar produit actuellement des panneaux dans l'Ohio et ouvrira une usine en Alabama en 2025. Elle est également présente à l'étranger, en Malaisie et au Viêt Nam.

Les développeurs de projets solaires américains se sont tournés vers les produits au tellurure de cadmium de First Solar en partie parce que cette technologie ne dépend pas du polysilicium, une matière première principalement fabriquée en Chine et utilisée dans la grande majorité des panneaux. First Solar a un carnet de commandes de 78 GW, a indiqué la société.

En vertu de l'IRA, les projets qui utilisent des équipements fabriqués aux États-Unis peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt supplémentaire représentant 10 % du coût de l'installation. Cette loi vise à réduire la dépendance du pays à l'égard des produits fabriqués en Chine.

First Solar a déclaré que les panneaux de la série 7 qu'elle produira dans sa nouvelle installation seront fabriqués à partir de composants 100 % américains, conformément aux règles du département du Trésor relatives aux crédits d'impôt IRA.

La Maison Blanche a applaudi cette annonce.

"L'annonce faite aujourd'hui par First Solar, une entreprise américaine fière de l'être, représente un nouvel investissement considérable dans l'industrie manufacturière américaine et dans la construction de nos chaînes d'approvisionnement ici, chez nous - c'est ce que la politique de Bidenomics veut dire", a déclaré M. Biden dans un communiqué.