First State Investments lance un nouveau fonds d'infrastructure

First State Investments a annoncé le lancement du troisième fonds European Diversified Infrastructure Fund (EDIF III). Ce dernier poursuit la même stratégie d'investissement que celle déployée précédemment pour les fonds European Diversified Infrastructure Fund I et II (EDIF I et EDIF II) : il sera constitué d'un portefeuille d'actifs matures issus du secteur des infrastructures, en ciblant essentiellement des investissements dans l'énergie, le transport et les services publics en Europe.Le fonds sera géré par l'équipe en charge des infrastructures non cotées.EDIF III ambitionne d'atteindre une taille cible de 3,5 milliards d'euros à travers trois à cinq séquences de levées de fonds. La levée de fonds séquentielle est destinée à garantir une discipline d'investissement tout en assurant le déploiement rapide du capital des investisseurs.Après la clôture d'EDIF I en 2015 avec 2 milliards d'euros d'engagement, First State Investments a annoncé en juillet 2019 qu'EDIF II avait atteint le plafond visé de 2,6 milliards d'euros d'engagement. Ce capital, dont 70% était d'ores et déjà déployé, était en provenance d'investisseurs institutionnels internationaux de premier plan.