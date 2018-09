First State : projet de transfert des actifs des investisseurs de l'UE dans des fonds domiciliés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

First State Investments annonce un projet de transfert des actifs des investisseurs européens dans sa gamme de fonds domiciliés en Irlande. Conformément aux propositions de First State, les actions de catégorie Euro de 18 fonds de sa gamme d'OEIC (Open-Ended Investment Companies) domiciliés au Royaume-Uni seront échangées contre des actions de catégorie Euro équivalentes de fonds conformes à la directive OPCVM et administrés par les mêmes gestionnaires de portefeuilles de sa gamme de fonds domiciliés en Irlande.L'échange d'actions permettra aux investisseurs européens de First State de conserver l'accès à sa gamme actuelle de stratégies d'investissement.Chris Turpin, directeur général de la zone EMEA de First State, explique : " Nos propositions entendent protéger les intérêts de l'ensemble de nos investisseurs et permettre en particulier à nos clients basés dans l'Union européenne de pouvoir continuer à investir dans nos stratégies, indépendamment de l'issue des négociations du Brexit. First State exploite des fonds communs enregistrés à Dublin depuis bientôt 20 ans et nous sommes bien implantés en Irlande. "Les investisseurs dans les OEIC de First State seront informés de ces projets dans un premier courrier en octobre de cette année ; la notification officielle de l'échange des catégories d'actions des fonds leur parviendra en novembre, sous réserve de l'approbation de la Financial Conduct Authority (FCA).Si les propositions sont approuvées par les actionnaires, le transfert prévu des actifs sera effectué au cours du premier trimestre 2019.Dans le cadre de sa préparation globale au Brexit, First State a demandé les approbations nécessaires pour pouvoir exercer des activités de gestion à Dublin en 2019. Cela permettra à la société d'adresser toujours au mieux ses clients de l'Union européenne, que First State souhaite voir toujours plus nombreux, et ce quelle que soit l'issue des négociations sur le Brexit.