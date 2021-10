Fiscalité des entreprises: le DFF demande la sécurité juridique

Berne (awp) - La Suisse demande que le processus de mise en oeuvre d'une fiscalité internationale harmonisée des entreprises, dans le cadre de l'accord de l'OCDE adopté par 136 pays, tienne compte des intérêts des petits pays économiquement solides et que la sécurité juridique soit assurée.

Cette réforme prévoit une taxation minimale à 15% sur les multinationales à partir de 2023, a indiqué l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) vendredi dans un communiqué.

Dans ce contexte, "la Suisse demande que le processus de mise en oeuvre tienne compte des intérêts des petits pays économiquement solides et que la sécurité juridique soit assurée pour les entreprises concernées", a indiqué le Département fédéral des finances (DFF) vendredi dans un communiqué distinct.

Berne a cependant averti que "la Suisse ne pourra (..) pas introduire les nouvelles règles en 2023", car le processus "ne respecte pas assez les processus législatifs nationaux".

Le DFF formulera d'ici au premier trimestre 2022 des propositions à l'intention du Conseil fédéral "qui viseront à continuer d'offrir aux entreprises les conditions les plus propices possible à une croissance durable et acceptées au niveau international".

