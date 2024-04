La société de paiement Fiserv a relevé sa prévision de bénéfice annuel et a dépassé les estimations de Wall Street pour les résultats du premier trimestre mardi, aidée par des dépenses de consommation élevées, ce qui a fait grimper ses actions de 2,7 % avant la cloche.

Les dépenses de consommation, soutenues par un marché de l'emploi tendu et une croissance saine des salaires, sont restées fortes malgré une certaine incertitude causée par une inflation plus élevée et des taux d'intérêt qui restent élevés pendant une période plus longue.

La société Fiserv, basée dans le Wisconsin, est un fournisseur de technologies de paiement et de services financiers qui perçoit des frais auprès des commerçants, des banques et des coopératives de crédit pour le traitement des transactions. Ces frais sont déterminés par les volumes de dépenses des consommateurs.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un bénéfice ajusté compris entre 8,60 et 8,75 dollars par action en 2024, ce qui est supérieur à la fourchette de 8,55 à 8,70 dollars qu'elle prévoyait précédemment.

Les revenus de traitement et de services, qui représentent plus de quatre cinquièmes des revenus de Fiserv, ont augmenté de 8,9 % pour atteindre 4 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 7,4 % pour atteindre 4,88 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 4,58 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données de LSEG.

Fiserv a gagné 1,88 $ par action sur une base ajustée au cours des trois mois se terminant le 31 mars, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 1,79 $ par action.

Les actions de Fiserv ont augmenté de 12 % depuis le début de l'année à la dernière clôture, contre un gain de 18,7 % pour son homologue Fidelity National Information Services. (Reportage d'Arasu Kannagi Basil à Bengaluru ; Rédaction de Ravi Prakash Kumar)