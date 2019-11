Fitch Ratings : les gérants d'actifs traditionnels vont rester sous pression en 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les gérants d'actifs mondiaux continueront de subir des pressions en 2020, notamment une concurrence accrue et un environnement d'investissement difficile. Bien que cette dynamique augmente le risque potentiel, en particulier pour les gérants traditionnels par rapport aux gérants alternatifs, les sociétés plus les plus importantes, bien capitalisées et diversifiées devraient, selon Fitch Ratings, résister à ces vents contraires multiples.