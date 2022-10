Fitch abaisse la note de crédit souverain de l'Argentine à "CCC-".

L'Argentine, qui a été contrainte de restructurer plus de 100 milliards de dollars de dettes auprès de créanciers privés et du Fonds monétaire international au cours des deux dernières années, est confrontée à la fuite des capitaux, à la faiblesse du peso et à une inflation qui devrait atteindre 100 % cette année.

Les obligations souveraines de la nation sud-américaine se négocient déjà à des niveaux de défaut autour de 20 cents sur le dollar, ce qui reflète la crainte des investisseurs de rencontrer des problèmes lors des paiements qui commenceront à arriver à échéance en 2023-2025 sur la dette locale et internationale.

Fitch a déclaré dans un communiqué que la dégradation de la note reflétait les graves déséquilibres macroéconomiques de l'Argentine et ses liquidités externes limitées, qui "sapent de plus en plus la capacité de remboursement au fur et à mesure que le service de la dette en devises étrangères augmente dans les années à venir".

Il a ajouté qu'un nouvel accord du FMI conclu au début de l'année pour remplacer un énorme programme raté de 2018 ne s'était "pas encore avéré être un point d'ancrage solide" pour les politiques économiques nécessaires à la reconstitution des réserves étrangères nettes épuisées et au rétablissement de l'accès au marché.

L'Argentine, premier exportateur mondial de soja transformé et n°3 pour le maïs, est depuis longtemps confrontée à des crises économiques tourbillonnantes, avec des années d'inflation élevée et un manque de confiance dans la monnaie peso.

Fitch a déclaré que les contrôles des capitaux avaient contribué à limiter la fuite des dollars du pays, mais qu'ils n'avaient "pas complètement stoppé les sorties". Elle a déclaré que les réserves de devises avaient rebondi à quelque 5,5 milliards de dollars après une récente explosion des exportations de soja, mais qu'elles devaient faire face à davantage de pression à l'avenir.

"La BCRA (banque centrale) resserre les contrôles des devises, ce qui pourrait contenir la baisse des réserves, mais l'accumulation soutenue visée par le programme du FMI (FEP) semble peu probable en l'absence d'un changement global de la politique de taux de change", a-t-il déclaré.

Fitch ajoute que la croissance de cette année devrait s'établir à 4,6 %, tandis que l'inflation devrait atteindre 100 %, contre 51 % l'année dernière.