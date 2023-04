L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi d'un cran la note de crédit souveraine de la France à "AA-", estimant qu'une impasse politique potentielle et des troubles sociaux posaient des risques pour le programme de réforme du président Emmanuel Macron.

Réagissant à cette décision, le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a déclaré que Fitch sous-estimait les impacts positifs des plans du gouvernement pour réformer et renforcer l'économie, et a réaffirmé l'engagement de la France à réduire sa dette.

Fitch, qui a également revu à la hausse la perspective du pays, la faisant passer de négative à stable, a déclaré que l'économie française - la deuxième de la zone euro - progresserait de 0,8 % cette année, ce qui est conforme à la moyenne de la zone euro, mais inférieur à la prévision de croissance de 1,1 % faite par l'agence lors de sa dernière évaluation en novembre.

"Les pressions sociales et politiques illustrées par les manifestations contre la réforme des retraites compliqueront l'assainissement budgétaire", a déclaré l'agence de notation mondiale.

L'économie française a progressé de 0,2 % au premier trimestre malgré une série de grèves contre le projet de loi sur les retraites du gouvernement, mais l'inflation est restée obstinément élevée.

Fitch prévoit que les pressions inflationnistes s'atténueront au cours du second semestre 2023 en raison d'effets de base, et que l'inflation s'établira en moyenne à 5,5 % en 2023, avant de ralentir à 2,9 % en 2024.

L'inflation en France a augmenté à 5,9 % en glissement annuel en avril, contre 5,7 % en mars. L'INSEE a déclaré que cette hausse était en partie due à l'augmentation des prix de l'énergie.

Fitch a ajouté que les indicateurs budgétaires de la France sont plus faibles que ceux de ses pairs et qu'elle s'attend à ce que la dette publique/PIB reste sur une tendance légèrement à la hausse, reflétant des déficits budgétaires relativement importants et seulement des progrès mineurs en matière d'assainissement des finances publiques.

Au début du mois, M. Le Maire a déclaré que la charge de la dette publique française, qui a atteint un niveau record de près de 3 000 milliards d'euros (3 310 milliards de dollars) à la fin de l'année dernière, devrait diminuer pour passer de 111,6 % de la production économique en 2022 à 108,3 % en 2027.

La France est actuellement confrontée à un coût élevé du service de la dette, le pays empruntant à un taux d'environ 3 %, contre 1 % il y a un an. Vendredi, le ministre français du budget, Gabriel Attal, a déclaré que d'ici 2027, le coût du service de la dette pourrait être le premier poste de dépenses budgétaires du pays.

(1 dollar = 0,9074 euro)