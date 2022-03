Fitch anticipe une hausse des taux de la Fed de 100 points de base en 2022

Les problèmes d'inflation pourraient commencer à menacer les perspectives économiques mondiales cette année, indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport. Un scénario dans lequel l'inflation américaine reste très élevée au deuxième semestre de l'année 2022 et où les prévisions d'inflation à moyen terme augmentent est plausible et pourrait entraîner un resserrement beaucoup plus brutal que prévu de la Réserve fédérale.



L'agence de notation s'attend à ce que l'inflation de base diminue aux États-Unis et en Europe au deuxième semestre 2002, à mesure que les pénuries de biens de consommation s'atténuent, que les contraintes de la pandémie sur l'offre de main-d'œuvre s'estompent et que les taux de croissance se normalisent. Cela devrait permettre aux banques centrales de normaliser progressivement leur politique monétaire, avec un impact limité sur la croissance.



Fitch s'attend à ce que la Fed relève ses taux d'intérêt de 100 points de base en 2022 et de 100 points de base supplémentaires en 2023, que la Banque d'Angleterre (BOE) augmente ses taux de 75 points de base supplémentaires cette année et de 50 points de base en 2023, et que la BCE augmente ses taux de 20 points de base l'année prochaine.



Cependant, les résultats récents de l'inflation ont été plus élevés que prévu et les perspectives de prix sont incertaines. L'inflation est un processus dynamique et peut s'auto-renforcer. Divers facteurs pourraient maintenir l'inflation de base à un niveau élevé tout au long de 2022. Les chocs mondiaux sur les prix de l'énergie liés à la crise russo-ukrainienne exacerbent les risques.