Fitch confirme la note "AA" de la France, perspective stable

PARIS, 14 juin (Reuters) - L'agence Fitch Ratings a confirmé vendredi la note souveraine "AA" de la France, toujours assortie d'une perspective stable, en prenant acte de l'apaisement relatif de la crise des "Gilets jaunes" et d'une situation économique et budgétaire globalement favorable.

"Les tensions sociales, qui se sont manifestées en premier lieu par les manifestations de 'Gilets jaunes' à travers le pays ont diminué depuis la dernière revue de la note en janvier 2019", constate Fitch dans un communiqué en citant "une approche politique plus conciliante du président Macron" et "deux vagues de mesures d'assouplissement budgétaire".

L'agence ajoute que "l'évolution budgétaire et macroéconomique à court terme a été globalement positive depuis la dernière revue de la note, notamment comparée à la faiblesse générale de la zone euro".

Elle table sur un déficit public légèrement supérieur à 3% du produit intérieur brut (PIB) cette année et en baisse à 2,5% en 2020 mais estime que "la trajectoire budgétaire au-delà de 2020 est plus incertaine" car "l'assainissement budgétaire va progressivement devenir plus difficile à l'approche des élections présidentielle et législatives prévues pour 2022".

L'agence ajoute qu'une stratégie de gestion "prudente" et "une base d'investisseurs diversifiée" contribuent à réduire les risques liés au niveau "très élevé" de la dette publique (98,4% du PIB fin 2018), niveau qu'elle ne voit diminuer, et encore "lentement", qu'après 2021.

