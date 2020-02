Fitch confirme le triple A de la Suisse et la perspective "stable"

Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch a confirmé le rating de crédit de la Suisse "AAA", note la plus élevée. Elle a aussi confirmé la perspective "stable". Dans son communiqué de vendredi soir, l'agence indique que la note reflète notamment la diversification de l'économie, la forte création de valeur et la solidité du gouvernement.

Le triple A est soutenu par la très solide position de créancier net de la Suisse, l'excédent élevé de son bilan commercial et la position du franc en tant que monnaie de réserve globale. C'est le résultat de politiques économique et financière stables et d'un endettement de l'Etat en pourcent du PIB sous la moyenne actuelle des triples A et qui s'inscrit en recul.

ys/rp