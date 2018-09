Fitch confirme le triple A de la Suisse, perspective stable

Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch a confirmé la note maximale "AAA" de la Suisse ainsi que la perspective "stable", a-t-elle indiqué vendredi soir. La confirmation est notamment basée sur la diversification de l'économie et le niveau élevé d'éducation de la population. La Suisse fait mieux que la plupart des autres pays bénéficiant d'un triple A dans tous les indicateurs pris en compte, selon Fitch. Le PIB par habitant correspond ainsi à 1,4x le PIB médian de ces autres pays.

Après une solide croissance économique au 1er trimestre, Fitch a relevé ses prévisions de croissance pour 2018 à 3,0% contre 2,1% auparavant.

Il en ira toutefois autrement pour l'an prochain. Le renchérissement du franc dans le sillage des tensions géopolitiques mondiales et de la guerre commerciale ont poussé Fitch à abaisser ses prévisions pour la Suisse. La confiance des entreprises et des consommateurs a diminué. Les exportations et les investissements devraient diminuer et le PIB ne progresser que de 1,9%, pour ralentir encore à 1,7% en 2020.

Fitch prévoit une inflation de 1,2% d'ici la fin de l'année, puis de 1,4% en 2019. La Banque nationale suisse ne devrait pas resserrer sa politique monétaire l'an prochain, car l'inflation reste sous la moyenne de 2,0% des pays triple A.

