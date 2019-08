Fitch confirme le triple A de la Suisse, perspective "stable"

Zurich (awp) - Fitch a confirmé le triple A de la Suisse, note la plus élevée possible, et a aussi confirmé la perspective "stable". Dans un communiqué publié vendredi soir, l'agence souligne la diversité et la solide chaîne de création de valeur de l'économie suisse et met aussi en avant de solides indicateurs pour la gouvernance et l'évolution humaine. L'agence relève que le PIB par habitant est d'environ 30% supérieure à la moyenne des autres pays notés "AAA".

La note se justifie aussi par la très grosse position nette de créanciers étrangers du pays et le statut de monnaie globale de réserve du franc suisse. L'agence relève aussi la stabilité des politiques économique et fiscale et le fait que l'endettement net de l'Etat en pourcent du PIB est sous la moyenne actuelle des autres pays notés triple A et est en recul.

uh/rp