Fitch confirme le triple A du canton de Zurich, perspective stable

Zurich (awp) - L'agence de notation Fitch a confirmé le rating de crédit du canton de Zurich "AAA" avec perspective "stable". Elle a aussi la note de débiteur court terme "F1+", a-t-elle indiqué vendredi soir, là aussi avec perspective "stable".

La confirmation du triple A se base notamment sur la grande autonomie du canton, son économie saine et dynamique et une politique budgétaire et d'endettement prudente. La stabilité de la perspective reflète l'avis de l'agence selon lequel le canton va maintenir sa performance budgétaire au niveau actuel.

