La note de crédit "AAA" des États-Unis restera sous surveillance négative, malgré un accord sur la limite de la dette qui permettra au gouvernement de faire face à ses obligations, a déclaré vendredi l'agence de notation Fitch Ratings.

L'agence de notation a déclaré qu'elle maintiendrait la note "en tenant compte de toutes les implications de l'épisode le plus récent et des perspectives pour les trajectoires budgétaires et d'endettement à moyen terme".

Fitch a déclaré la semaine dernière qu'une incapacité à parvenir à un accord "serait un signal négatif de la gouvernance générale et de la volonté des États-Unis d'honorer leurs obligations en temps utile", et qu'il serait peu probable qu'elle soit compatible avec une note "AAA".

Selon les analystes, même si les républicains et la Maison-Blanche parviennent à un accord, les agences de notation pourraient abaisser la note du gouvernement américain, comme cela s'est produit en 2011, lorsque S&P a réduit la note des États-Unis d'un cran alors qu'un défaut de paiement avait été évité de justesse.

Le Sénat américain a adopté jeudi une loi bipartisane soutenue par le président Joe Biden pour suspendre le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, évitant ainsi ce qui aurait été le premier défaut de paiement de l'histoire du pays.