Fitch Ratings a révisé mardi la perspective de l'aéroport de Mexico de stable à négative, citant des inquiétudes sur la capacité de l'aéroport international de Mexico (AICM) à répondre aux besoins de maintenance et aux réductions de vols imposées par le gouvernement.

Le trust gère deux obligations, dont l'encours s'élève à environ 4,2 milliards de dollars, qui ont été utilisées pour financer la construction d'un autre projet d'aéroport qui a été abandonné il y a plusieurs années, après qu'un tiers environ de l'aéroport ait été construit.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a annulé le projet d'aéroport de Texcoco lors de son élection en 2018, le jugeant trop coûteux et entaché de corruption. Depuis lors, la taxe d'utilisation de l'AICM a été utilisée pour rembourser les obligations.

Lopez Obrador a préféré construire l'aéroport international Felipe Angeles (AIFA), plus éloigné, au nord de la capitale, sur une base militaire active, comme alternative à l'AICM très fréquenté.

En août, son administration

a de nouveau plafonné les vols à l'AICM

une décision critiquée par l'industrie.

"On ne sait pas dans quelle mesure (les compagnies aériennes) seront capables de gérer une deuxième réduction ni comment elles le feront", a déclaré Fitch dans un communiqué publié mardi.

"Si la stratégie des compagnies aériennes pour maintenir leurs volumes consiste à transférer des vols vers l'AIFA, cela signifiera moins de revenus pour (l'AICM) et pour la fiducie émettrice également", a ajouté Fitch.

L'agence de notation a également cité les récentes inondations à l'AICM comme motif d'inquiétude : "Les dommages subis par l'infrastructure révèlent son mauvais état et le besoin urgent d'un entretien adéquat." (Reportage de Raul Cortes Fernandez et Valentine Hilaire ; Rédaction de Kylie Madry et David Alire Garcia)