L'agence de notation Fitch a déclaré mardi qu'elle avait placé le Gabon sous "rating watch negative" (RWN), citant l'incertitude politique élevée dans le pays d'Afrique centrale à la suite d'un coup d'État militaire le mois dernier.

Lors du huitième coup d'État en trois ans en Afrique occidentale et centrale, des officiers militaires ont pris le pouvoir le 30 août, quelques minutes après l'annonce de la victoire du président Ali Bongo à une élection qu'ils ont annulée et jugée non crédible.

Fitch a placé les notes de défaut d'émetteur à long terme du Gabon en monnaie étrangère et en monnaie locale "B-" sur le RWN dans le cadre d'une révision non programmée.

L'agence a déclaré que le coup d'État pourrait avoir affaibli les perspectives financières du Gabon en nuisant à la capacité opérationnelle des institutions responsables de la gestion de la trésorerie et de la dette, et en affectant également l'accès du pays aux marchés régionaux de la dette.

"Nous pensons que le Gabon dépendra davantage du marché régional pour obtenir des financements à des coûts d'intérêt plus élevés, car le coup d'État accroît la nervosité du marché", a déclaré Fitch.

L'agence de notation a ajouté qu'une reprise du programme du FMI était désormais improbable.

La Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) a suspendu l'adhésion du Gabon, mais s'est abstenue jusqu'à présent d'imposer des sanctions en réponse à l'éviction de M. Bongo.