L'agence de notation Fitch a abaissé mardi la notation crédit des Etats-Unis de "AAA", le niveau le plus élevé possible, à "AA+", après avoir jugé que le pilotage fiscal est amené à se détériorer au cours des trois prochaines années, pendant que le fardeau de la dette publique continue de croître.

Cette décision intervient alors qu'une loi prévoyant la suspension du plafond de la dette américaine jusqu'au 1er janvier 2025 a été promulguée au mois de juin, écartant ainsi le spectre d'un défaut de paiement. "Selon Fitch, les normes de gouvernance se sont détériorées de manière constante au cours des 20 dernières années, notamment en matière de fiscalité et de dette, et ce, malgré l'accord bipartisan trouvé au mois de juin", a indiqué l'agence dans un communiqué.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a dit qu'elle désapprouvait la décision de Fitch, la considérant comme "arbitraire et établie sur des données obsolètes". L'agence de notation avait annoncé au mois de mai avoir placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance en raison de l'enlisement des négociations sur le plafond de la dette. Moody's est la dernière agence majeure à maintenir le "triple A" pour la dette américaine. S&P l'avait dégradée à "AA+" dès 2011.

La notation crédit souveraine permet de déterminer une échelle de risques pour une nation. Elle conditionne notamment le coût du financement de sa dette.

Erosion de la gouvernance

Fitch évoque une dégradation des marges de manœuvre politiques, illustrée par des impasses répétées sur la limite de la dette et des résolutions de dernière minute. De plus, le gouvernement américain ne dispose pas d'un cadre fiscal à moyen terme, contrairement à la plupart de ses pairs, et son processus budgétaire est complexe. Ces facteurs, ainsi que plusieurs chocs économiques, des réductions d'impôts et de nouvelles initiatives de dépenses, ont contribué à des augmentations successives de la dette au cours de la dernière décennie.

Fitch prévoit que le déficit du gouvernement général augmentera à 6,3% du PIB en 2023, contre 3,7% en 2022, en raison de recettes fédérales cycliquement plus faibles, de nouvelles initiatives de dépenses et d'un fardeau d'intérêts plus élevé. De plus, les gouvernements des États et locaux devraient afficher un déficit global de 0,6% du PIB cette année, après un léger excédent de 0,2% du PIB en 2022. Fitch ne s'attend à aucune autre mesure substantielle de consolidation fiscale avant les élections de novembre 2024.

Une conjoncture défavorable à moyen terme

La dette du gouvernement général devrait augmenter : les déficits plus faibles et une forte croissance nominale du PIB ont réduit le ratio dette/PIB au cours des deux dernières années depuis le pic de la pandémie de 122,3% en 2020 ; cependant, à 112,9% cette année, il est toujours bien supérieur au niveau d'avant la pandémie de 2019 de 100,1%. Le ratio dette/PIB du gouvernement général devrait augmenter au cours de la période de prévision, atteignant 118,4% d'ici 2025. Les défis fiscaux à moyen terme restent non résolus : au cours de la prochaine décennie, des taux d'intérêt plus élevés et une dette croissante augmenteront le fardeau du service de la dette, tandis qu'une population vieillissante et des coûts de santé croissants augmenteront les dépenses pour les personnes âgées en l'absence de réformes de la politique fiscale.