Fitch révise en hausse la perspective du Japon, à stable

Tokyo (awp/afp) - L'agence de notation financière Fitch a relevé vendredi la perspective du Japon, de négative à stable, soulignant l'éloignement des incertitudes liées à l'impact de la pandémie sur l'économie du pays, et confirmé la note "A" de sa dette de long terme.

La révision de la perspective de l'Archipel reflète "notre confiance accrue dans la stabilisation du taux de la dette publique à moyen terme alors que les incertitudes liées à l'impact de la pandémie sur les perspectives macroéconomiques et fiscales s'estompent graduellement", a noté l'agence dans un communiqué.

Fitch cite ainsi la levée en mars de toutes les mesures de restrictions liées au Covid-19 dans le pays, le nombre d'infections "bien inférieur au pic Omicron de début 2022" et la campagne de vaccination "en bonne voie".

"Cependant, la réouverture (du pays) aux touristes étrangers est peu probable avant les élections à la Chambre haute (du Parlement nippon) en juillet", relève l'agence.

La note A reflète l'équilibre "entre les forces d'une économie avancée et riche, dotée de normes de gouvernance et d'institutions publiques solides, et les faibles perspectives de croissance à moyen terme et la dette publique très élevée", peut-on lire dans le communiqué.

L'agence prévoit cependant que "le déficit des administrations publiques du Japon se réduira à 7,9% du PIB au cours de l'exercice se terminant fin mars 2022", contre 10% au cours de l'exercice précédent, reflétant "une certaine réduction des dépenses et la bonne performance des recettes fiscales".

Estimant que la Banque du Japon va probablement "maintenir sa politique monétaire accomodante à moyen terme", l'agence Fitch table sur "une croissance du PIB réel de 2,4% en 2022 (contre 1,7% en 2021) et de 1,8% en 2023".

Celle-ci sera soutenue également par "un rebond de la consommation et un allègement des contraintes sur les chaînes d'approvisionnement pour la fabrication et les exportations", note l'agence, qui note par ailleurs les "perspectives toujours modérées de l'inflation, surtout portée par l'augmentation des coûts énergétiques et la baisse du yen".

