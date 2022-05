Fitch révise en hausse la perspective du Portugal à positive

Washington (awp/afp) - L'agence de notation financière Fitch a annoncé vendredi avoir relevé la perspective de la dette du Portugal, de stable à positive, soulignant que l'impact de la pandémie a été "moins grave que pour la plupart de ses pairs européens".

Fitch a maintenu la notation pour la dette de long terme à BBB.

"Bien que le ratio d'endettement soit élevé, il est fermement orienté à la baisse", a justifié Fitch dans un communiqué.

"Une reprise économique plus forte que prévu et un certain degré de restriction des dépenses dans la réponse du gouvernement à la pandémie ont conduit à de meilleurs résultats budgétaires par rapport à la moyenne de la zone euro", note-t-elle également.

Evoquant par ailleurs un scénario d'arrêt de l'approvisionnement en gaz de la Russie vers l'UE, Fitch s'attend à ce que le Portugal "soit relativement moins affecté que les autres pays de l'UE par l'impact direct d'un choc d'approvisionnement énergétique, compte tenu de sa faible dépendance à l'énergie russe".

L'agence cite Eurostat: la Russie représentait 4,9% des besoins énergétiques importés du Portugal en 2020, en dessous de la moyenne de l'UE de 24,4%.

"Cependant, la hausse des prix mondiaux de l'énergie qui en résulterait dans un tel scénario exercerait un frein important sur la croissance du Portugal", reconnaît-elle.

De même, si l'exposition économique directe à la Russie et à l'Ukraine "est relativement limitée", "la petite économie très ouverte du Portugal n'est pas à l'abri des effets indirects du conflit".

Et bien sûr, "les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, la hausse des prix de l'énergie et l'incertitude accrue quant aux perspectives économiques des principaux partenaires commerciaux (par exemple, l'Espagne, l'Allemagne et la France) présentent tous des risques importants à la baisse pour le Portugal", concluent Fitch.

