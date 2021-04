Flair Airlines ajoute un service sans escale entre Ottawa et Kelowna

EDMONTON, Alberta, 13 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul transporteur aérien ultra low-cost indépendant du Canada (ULCC), étend son offre de service avec une nouvelle liaison sans escale entre l'Aéroport international d'Ottawa (code IATA : YOW) et l'Aéroport international de Kelowna (code IATA : YLW) à compter du 4 août 2021, avec des vols les mercredis et les samedis.

La nouvelle liaison fait partie de l’expansion des services de Flair, qui développe son service ultra low-cost à travers le Canada. Le réseau de Flair s'agrandit pour y inclure 19 destinations d'ici cet été. La compagnie aérienne ajoutera 13 nouveaux avions à sa flotte en 2021, alors que les préparatifs se poursuivent en vue de la reprise des voyages en toute sécurité.

« L'expansion de nos services en reliant deux destinations emblématiques de part et d’autre du pays est une étape importante dans notre volonté d'offrir des tarifs avantageux et des options de voyage abordables à davantage de Canadiens », déclare Stephen Jones, président et PDG. « Nous savons qu'il y a un besoin pour un service ultra low-cost alors que les voyages commencent à reprendre et le fait de relier deux villes qui sont des destinations appréciées des voyageurs tout au long de l'année permettra aux Canadiens de découvrir leur pays à un prix abordable quand ils le souhaitent. »

Flair a été l'une des premières compagnies aériennes à réduire son service en effectuant seulement des vols essentiels pendant la pandémie. En prévision du retour des voyages pendant l'été, Flair commencera à accroître son service en mai.

« Nous savons qu'il y a une demande accrue pour que les gens puissent retrouver leurs familles et partir en vacances à moindre coût une fois que nous pourrons à nouveau voyager en toute sécurité. En tant que transporteur aérien ultra low-cost, nos gains d’efficience se reflètent à travers nos prix. Nos tarifs avantageux sont une étape importante dans la relance de l'industrie du tourisme, car ils permettent aux gens de voyager davantage, et Ottawa et Kelowna sont deux régions attrayantes pour le tourisme intérieur. »

Les tarifs pour un aller simple sur la nouvelle liaison commencent à partir de 59$, taxes et frais compris. De plus, Flair offre une assurance COVID qui permet aux passagers de changer facilement leurs plans de voyage étant donné l'incertitude causée par la pandémie. Les réservations sont maintenant disponibles pour des voyages jusqu'au 30 octobre 2021, sur flyflair.com.

À propos de Flair Airlines

Flair Airlines est le seul transporteur aérien ultra low-cost indépendante du Canada et elle a pour mission de donner des ailes aux Canadiens en leur offrant des voyages aériens abordables qui les relient aux personnes et aux expériences qu'ils aiment. Grâce à une flotte croissante de Boeing 737, Flair dessert aujourd'hui 19 villes à travers le Canada. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.flyflair.com.

Pour toute demande média, veuillez contacter :

Jamina Kotak

780.887.9209

Jamina.kotak@flyflair.com