Flair Airlines et l'icône canadienne Génie Bouchard organisent un défilé de mode à 38 000 pieds.

TORONTO, 16 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La star du tennis Eugénie "Génie" Bouchard et le PDG de Flair Airlines Stephen Jones accueilleront les médias et les passagers sur un vol de célébration de Toronto à Montréal le 16 août 2021. Débutant à l'aéroport international Pearson de Toronto et continuant vers le ciel à bord d'un Boeing 737 de Flair, l'événement met en vedette Bouchard qui accueille des passagers et modélise des uniformes Flair Airlines jamais vus auparavant.

L'événement en personne et la révélation anticipée des uniformes, conçus par toute l'équipe des agents de bord de Flair, marqueront une étape majeure pour l'évolution de la marque de la compagnie aérienne.

« Flair va de l'avant, en tant que marque et en tant qu'entreprise », a déclaré Cody Klassen, agent de bord. « Cela signifie également apporter les uniformes. Nous voulions être plus inclusifs avec notre style, donc tout est fluide entre les sexes. Notre équipe peut choisir les pièces qu'ils se sentent le plus à l'aise de mettre sur leur corps. »

« Le look rafraîchi et la construction passionnante de la révélation s'alignent avec la mission de Flair Airlines de redonner style, flair et choix à l'industrie du transport aérien », ajoute Shannon Towler, hôtesse de l'air. « Nos nouveaux uniformes reflètent la marque : clairs et simples, mais un peu hors de la boîte et originaux—ça c'est excitant. Pas confiné, pas de bas en nylon, juste super frais. »

Frais décrit également l'autre aspect étonnant de l'événement vertigineux: l'hôte, le modèle et le joueur de tennis canadien immensément populaire Génie Bouchard. Elle est devenue une sensation du jour au lendemain lorsqu'elle a atteint les demi-finales ou mieux à 3 des 4 tournois du Grand Chelem, et en 2014, elle a été présentée comme une force dominante dans le sport: une star révolutionnaire et un favori des fans. Aujourd'hui, elle continue de fasciner les fans avec sa présence sur les réseaux sociaux et sa nature terre-à-terre.

« Je suis ravi de faire partie d'un événement qui implique une marque fidèle à elle-même qui suis et se soucie des Canadiens », a déclaré Bouchard. "La compagnie et l'équipe sont des gens formidables et en permettant aux fans de faire partie de cette surprise spéciale le rend encore meilleur!"

Pour être fidèle à sa marque, Flair Airlines poursuit sa mission d'avoir un impact extraordinaire sur la vie des Canadiens et des communautés dans lesquelles ils vivent en rendant les voyages à travers le pays abordables et accessibles. La compagnie aérienne se concentre également sur un autre objectif clé : être actionnable en ce qui concerne leur impact environnemental.

« Non seulement nous sommes la compagnie aérienne la plus récente et la moins chère au Canada, mais nous sommes également la plus respectueuse de l'environnement. Nous sommes la compagnie aérienne la plus verte au Canada et notre équipage en est très fier », a déclaré le PDG Jones. « Nos nouveaux avions sont environ 14 % plus économes en carburant que les versions précédentes. Parce que toute notre flotte sera composée de nouveaux avions, nous aurons les émissions par passager les plus faibles de toutes les compagnies aériennes au Canada, probablement en Amérique du Nord. »

L'événement de vol spécial et la révélation de l'uniforme renforcent non seulement la nouvelle marque de Flair Airlines, mais font également allusion à l'avenir. « Nous allons continuer à offrir des tarifs abordables et un excellent service », a déclaré Jones. « Notre croissance va rendre cela accessible à plus de personnes dans un plus grand nombre de pays, ainsi qu'aux États-Unis et sur d'autres marchés. »

Jones et Bouchard seront tous les deux disponibles pour les médias immédiatement après le vol spécial à l'aéroport international Montréal-Pierre Elliott Trudeau.

Date de l’événement: Lundi le 16 août 2021

TORONTO

Heure: 06h15 HAE

Emplacement: Terminal 3, Aéroport international Pearson de Toronto

MONTRÉAL

Heure: 09h00 HAE

Emplacement: Aéroport international Montréal-Pierre Elliott Trudeau

