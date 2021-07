Flair Airlines met l'accent sur la reprise économique et lance le service à très bas prix (ULCC) tant attendu au Nouveau-Brunswick, offrant des tarifs de moins de 50 $.

EDMONTON, Alberta, 03 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul transporteur indépendant à très bas prix au Canada, poursuit sa croissance avec le service inaugural à l'aéroport de Saint John (IATA : YSJ) au Nouveau-Brunswick à partir d'aujourd'hui.



"Le Nouveau-Brunswick mérite plus de choix et de concurrence en matière de transport aérien. La seule façon de relancer le secteur du voyage et du tourisme et de contribuer à la reprise économique est de s'assurer que des options abordables existent maintenant et à l'avenir ", déclare Stephen Jones, Président et chef de la direction de Flair Airlines. "Les résidents de la région de Saint John paient beaucoup trop cher depuis trop longtemps. Flair est là pour s'assurer que des tarifs bas et un service de premier niveau sont facilement disponibles afin que nous puissions tous recommencé à nous connecter avec les gens et les expériences que nous aimons. "

Jacques Fournier, directeur du développement commercial de l'aéroport de Saint John, a ajouté : " Je suis incroyablement heureux de voir Flair Airlines arriver sur le marché de Saint John. Il s'agit du seul transporteur aérien de type ULCC à venir au Nouveau-Brunswick et il offrira une excellente option aux voyageurs de toute la province. "

Saint John est l'une des nombreuses nouvelles destinations que Flair ajoute à son réseau, la compagnie aérienne desservant désormais 20 villes canadiennes. Les tarifs sont disponibles pour moins de 50 $ l'aller simple. Avec l'objectif ambitieux de passer à 50 avions en 5 ans, Flair est en pleine expansion et apporte un service ULCC aux Canadiens.

À propos de Flair Airlines

Flair Airlines est le seul transporteur indépendant à très bas prix (ULCC) au Canada et a pour mission de libérer la vie des Canadiens en leur offrant des voyages aériens abordables qui les relient aux personnes et aux expériences qu'ils aiment. Grâce à une flotte croissante d'avions Boeing 737, Flair dessert 20 villes à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.flyflair.com.

Pour tout renseignement concernant les médias, veuillez contacter :

Jamina Kotak

780.887.9209

Jamina.kotak@flyflair.com