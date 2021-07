Flair Airlines révolutionne le transport aérien au Québec, en devenant le seul transporteur à très bas prix de la province

EDMONTON, Alberta, 01 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul transporteur à très bas prix indépendant au Canada, poursuit sa croissance avec l'ajout d'un service à l'aéroport international Montréal-Trudeau (IATA : YUL) au Québec à compter d'aujourd'hui. Le transporteur à très bas prix ajoute des vols sans escale ultra-abordables entre Montréal et 4 villes canadiennes : Vancouver, Abbotsford, Halifax et Toronto.



« Les citoyens du Québec se sont vus jusqu'ici privés de l'accès à des voyages aériens abordables et Flair est là pour changer cela », déclare Garth Lund, directeur commercial. « Voyager est une nécessité, ce n’est pas un luxe. Voyager au Canada ne devrait pas obliger une famille ou un individu à s'endetter tandis que de grosses sociétés en tirent profit et bénéficient d'un marché faisant l'objet d'un monopole. Flair est une compagnie aérienne d'un genre différent. Nous sommes là pour perturber le statu quo et redonner le pouvoir aux consommateurs. Nos tarifs bas rendent les voyages accessibles et abordables pour tous. »

Montréal fait partie de plusieurs nouvelles destinations que Flair ajoute à son réseau alors que la compagnie aérienne s'agrandit pour desservir 20 villes canadiennes. Les tarifs sont disponibles pour moins de 50 $ l'aller simple. Avec l'objectif ambitieux de passer à 50 avions en 5 ans, Flair est en pleine expansion et apporte un service à très bas prix aux Canadiens.

