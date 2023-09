La société de logistique Flexport a dévoilé mardi des services permettant aux petites entreprises d'importer, de stocker et de réapprovisionner plus facilement les marchandises qu'elles vendent sur les places de marché du commerce électronique, alors que son nouveau PDG s'efforce de retrouver la rentabilité dans un contexte de baisse généralisée du fret.

Des entreprises allant de Shopify à Walmart ont lancé leurs propres plateformes de commerce électronique pour concurrencer le leader du secteur, Amazon.com. Les vendeurs qui utilisent ces places de marché ont accès à un plus grand nombre de clients, mais sont souvent confrontés à un surcroît de travail, chaque plateforme ayant son propre ensemble de règles.

L'offre en libre-service Revolution et le service d'abonnement Flexport+ de la société de San Francisco visent à réduire les coûts et à automatiser une grande partie du travail que les petites entreprises effectuent sur de multiples feuilles de calcul ou par courrier électronique ou appels téléphoniques avec des courtiers en fret, des courtiers en douane et d'autres fournisseurs.

"C'est exactement ce que je voulais lorsque j'étais une petite entreprise", a déclaré Ryan Petersen, fondateur et PDG de Flexport, qui a commencé à travailler en important des scooters Geely de Chine avec son frère aîné.

Revolution réunit en un seul endroit plus de 20 services de Flexport, notamment les services de fret, le financement de la chaîne d'approvisionnement, les formalités douanières et le stockage, l'exécution et le réapprovisionnement des produits.

Les clients qui souscrivent également à Flexport+ pour 149 dollars par mois peuvent bénéficier de conditions de financement plus avantageuses et ont accès à l'expédition prioritaire de fret international, a indiqué la société.

La semaine dernière, M. Petersen a repris ses fonctions de PDG, en remplacement de Dave Clark, ancien dirigeant d'Amazon.com. M. Petersen reconnaît à M. Clark le mérite d'avoir créé les produits Flexport, mais il affirme que la société a perdu de vue les clients et les dépenses au cours de l'année qu'il a passée à la tête de l'entreprise.

Flexport a dévoilé le nom de plusieurs des personnes embauchées par Dave Clark, mais a indiqué que Parisa Sadrzadeh, qui a contribué à la création du réseau de livraison d'Amazon, reste chez Flexport pour superviser les produits destinés aux petites entreprises.

M. Petersen a également annulé des dizaines d'offres d'emploi non liées aux activités principales de l'entreprise et a annoncé son intention de sous-louer des espaces de bureaux inutilisés.

Flexport a racheté en début d'année les activités logistiques de Shopify, dont le prestataire de services d'exécution de commandes électroniques Deliverr. Shopify détient une participation de 17 % dans Flexport, selon des documents réglementaires. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles ; Rédaction de Lincoln Feast).