L'entreprise américaine de logistique Flexport prévoit de licencier jusqu'à 30 % de ses effectifs d'ici la fin du mois, ont indiqué des sources jeudi.

The Information avait déjà fait état de ce projet, citant une personne proche de l'entreprise.

Le licenciement représente environ 1.000 personnes sur un effectif total d'environ 3.300 personnes, selon le rapport.

Les licenciements prévus font partie d'une série de mesures de réduction des coûts prises par l'entreprise.

Flexport a déclaré que le PDG Ryan Petersen "a été très transparent quant à la nécessité de stimuler la croissance et la discipline des coûts nécessaires pour que Flexport redevienne rentable", sans commenter les détails spécifiques concernant les réductions d'effectifs.

M. Petersen a récemment repris ses fonctions de PDG, en remplacement de Dave Clark, ancien dirigeant d'Amazon.com. M. Petersen a reconnu que M. Clark avait créé les produits de Flexport, mais il a déclaré que la société avait perdu de vue les clients et les dépenses au cours de l'année où il a occupé le poste de PDG.

Basée à San Francisco, Flexport a dévoilé le mois dernier des outils de commerce électronique tels que l'offre en libre-service Revolution et son service d'abonnement Flexport+, qui visent à réduire les coûts et à automatiser une grande partie du travail que les petites entreprises effectuent sur de multiples feuilles de calcul.

Flexport est l'une des start-ups américaines les plus précieuses dans le domaine de la logistique, avec un financement de 2,3 milliards de dollars à ce jour et une évaluation de 8 milliards de dollars. En juin, la société a finalisé l'achat de Shopify Logistics, ajoutant la distribution interentreprises et la livraison du dernier kilomètre à son portefeuille de services. (Reportage de Krystal Hu à San Francisco et de Devika Nair à Bengaluru ; Reportage complémentaire de Dimpal Gulwani ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)