FloSports renforce son offre du sport du hockey avec l'acquisition de HockeyTech, plateforme principale de streaming en direct et à la demande et fournisseur de données sportives

Plus de 30 000 matchs de hockey sont diffusés chaque année sur HockeyTV à partir de plus de 75 ligues élites et professionnelles nord-américaines, qui seront ajoutés à la programmation en direct offerte par FloSports.



L'acquisition des solutions d'entreprise de HockeyTech comprend LeagueStat, un leader de l'industrie du hockey dans les résultats en direct et les statistiques en temps réel, apporte des données sportives puissantes et d'autres services commerciaux à FloSports.

AUSTIN, Texas, 04 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloSports, un meneur du streaming sportif et du contenu original, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de HockeyTech, une plateforme de streaming de hockey en direct et à la demande et un fournisseur de données sportives pour les équipes, les ligues et les organisations nationales. L'acquisition de HockeyTech comprend tous les actifs de l'entreprise, y compris l'ensemble de son portefeuille de droits médias, la plateforme de streaming en direct et à la demande HockeyTV et des solutions d'entreprise telles que LeagueStat. HockeyTV ajoute à FloSports plus de 30 000 matchs de hockey en direct dans 75 ligues d'élite et professionnelles nord-américaines. Les solutions d'entreprise de HockeyTech, y compris LeagueStat et d'autres, fournissent des données sportives puissantes à FloSports ainsi qu'aux partenaires médias nouveaux et existants de l'entreprise. HockeyTech fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de FloSports.



HockeyTech a son siège social à Waterloo, Ontario Canada et a été fondée en 2012 par Stu Siegel, entrepreneur en technologie et ancien associé directeur/PDG des Panthers de la Floride. L’entreprise est actuellement supervisé par le président, Stewart Zimmel, qui continuera de gérer les operations et rapportera à Kevin Boller, vice-président principal, Stratégie et développement d'entreprise chez FloSports.. Stu Siegel servira de conseiller stratégique auprès des dirigeants de FloSports et HockeyTech et deviendra un investisseur dans FloSports.

“L’équipe HockeyTech et moi-même sommes excités de rejoindre FloSports et d'apporter notre expertise dans le sport du hockey à cette impressionnante entreprise médiatique à croissance rapide”, a déclaré Stu Siegel, président et fondateur de HockeyTech. “En plus d'apporter HockeyTech, j'investis également dans FloSports, et je suis ravi de participer en tant qu'actionnaire de FloSports.”

“HockeyTech et sa suite de produits sont un complément parfait à FloSports et représentent notre engagement à une couverture et à un investissement plus approfondis dans le sport du hockey pour aider à faire connaître ce sport à de nouveaux publics dans le monde entier”, a déclaré Mark Floreani, PDG et co-fondateur de FloSports. “Stu, Stewart et leur équipe chez HockeyTech propulseront FloSports dans l'une des principales plateformes de streaming pour les partisans de hockey passionnés. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la famille FloSports, et nous sommes enthousiasmés par l'avenir que nous pouvons construire ensemble.”

HockeyTech exploite HockeyTV, sa plate-forme de diffusion en direct pour le hockey qui livre actuellement plus de 30 000 matchs en direct aux abonnés du monde entier. HockeyTV livre également plus de 150 000 jeux disponibles sur demande et des milliers d'autres ajoutés chaque année. La technologie LeagueStat de HockeyTech est utilisée par les officiels de la ligue pour compiler les statistiques officielles des matchs de hockey. En temps réel, ces statistiques de jeu alimentent immédiatement les sites Web de la ligue, des équipes et des médias et les applications mobiles pour la consommation des partisans. L’entreprise conçoit et gère également des sites Web et des applications mobiles pour les clients qui sont étroitement intégrés aux données de LeagueStat. Avec l'acquisition, les clients de FloSports comprennent la Ligue américaine de hockey (AHL), l'ECHL, la Ligue de hockey professionnel du Sud (SPHL), Hockey Canada, USA Hockey, la Ligue canadienne de hockey (CHL), la Ligue de hockey des États-Unis (USHL) et bien d'autres.

FloSports a récemment annoncé des partenariats pluriannuels avec l'ECHL, une ligue d'un océan à l'autre avec 26 équipes dans 19 États et 2 provinces canadiennes, ainsi qu'avec l'Atlantic Hockey and Central Collegiate Hockey Association (CCHA), deux conférences sportives collégiales de la division 1 de la NCAA. L'acquisition de HockeyTech représente un engagement de programmation et un investissement technologique importants dans un segment mal desservi de l'un des sports les plus populaires au monde. Combinées à l'offre actuelle de FloSports sur sa plate-forme FloHockey, la société et sa filiale HockeyTech diffuseront près de 40 000 matchs de hockey par an et offriront une expérience de visionnement sportive en direct améliorée grâce aux données sportives de HockeyTech.

À propos de FloSports

Fondé en 2006, FloSports est un service de streaming vidéo par abonnement dédié au sport, offrant un accès en direct et à la demande à des centaines de milliers d'événements de compétition dans plus de 25 catégories sportives verticales aux États-Unis et à l'étranger. La vision de FloSports est de donner aux sports mal desservis l'amour qu'ils méritent. Avec une bibliothèque croissante de plus de 300 000 heures de contenu premium comprenant des actualités, des commentaires d'experts, des films, des documentaires et plus encore, FloSports s'est imposé comme un innovateur et un leader du streaming sportif. Enfin, votre sport a une domicile. Pour plus d'informations, veuillez visiter : flosports.tv.

À propos de HockeyTech

HockeyTech alimente le hockey numériquement depuis 2012. Fondée par Stu Siegel, un entrepreneur en technologie et ancien associé directeur/PDG des Panthers de la Floride (LNH), HockeyTech est devenu un chef de file mondial des technologies liées au hockey, en partenariat avec plus de 75 ligues du monde entier. HockeyTech fournit des services de diffusion en continu à la demande, des résultats et des statistiques en direct, des sites Web et des applications mobiles de ligue complets, ainsi qu'une technologie de caméra entièrement automatisée. HockeyTech diffuse en direct des dizaines de milliers de matchs chaque année sur HockeyTV et offre plus de 150 000 matchs à regarder à la demande.

Contact :

Victor Trevino

mediarelations@flosports.tv