Flops Crypto 2022 : C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus

Terra - Luna : Un stablecoin pas si stable

L’explosion de l’écosystème Terra et de son stablecoin algorithmique UST a peut-être été l’étincelle provoquant l’embrasement de la DeFi (Finance Décentralisée), et plus largement du marché des cryptomonnaies cette année. Pour faire simple et résumé, l'écosystème Terra exploitait deux jetons majeurs : Luna, une cryptomonnaie servant à soutenir ladite blockchain, et TerraUSD (UST), un stablecoin qui essayait de rester à 1 $ en maintenant un ratio avec la quantité de Luna en circulation. En mai 2022, l'UST a entamé une baisse constante loin de son ancrage avec le dollar à cause de ventes massives sur les marchés, ce qui a finalement fait chuter les deux cryptomonnaies à zéro dans les semaines qui ont suivi. Plus précisément, la cryptomonnaie Luna est passée de 100 dollars l’unité à 1 dollar en l’espace de 72 heures, et l’UST, le stablecoin censé rester stable, est passé de 1 dollar à 0,007 dollar dans le même temps.

Les ondes de choc de l'implosion se sont répercutées sur tout le marché, ouvrant la voie à d'autres catastrophes dans les semaines et les mois qui ont suivi. En réalité, de nombreuses entreprises ont investi dans Terra ou dans sa société mère Terraform Labs, généralement en détenant des jetons Luna ou des stablecoins UST. C’est le cas pour les branches d'investissement de Coinbase, Binance, qui avait investi 3 millions de dollars dans le projet Terra en 2018, et Galaxy Digital.

Peu de temps après l’effondrement des deux actifs (Luna et UST), le fonds spéculatif Three Arrows Capital est entré en liquidation en juin après avoir échoué à répondre aux appels de marge des prêteurs. L'Autorité Monétaire de Singapour (AMS) a par la suite réprimandée le fonds pour avoir fourni de fausses informations et dépassé les allocations d'actifs.

Le prêteur de crypto BlockFi a encaissé une perte de 80 millions de dollars à cause de la créance irrécouvrable de Three Arrows. Mais fort heureusement, grâce au chevalier blanc de l’époque, Sam Bankman-Fried, la société a reçu une ligne de crédit de 400 millions de dollars de FTX US dans le cadre d'un accord qui a également donné à FTX la possibilité d'acquérir le prêteur. Probablement avec une partie des dépôts des clients de FTX… BlockFi a déposé son bilan en vertu du Chapitre 11 de la loi sur les faillites aux Etats-Unis après l'effondrement de FTX en novembre, dans le but de réorganiser l'entreprise plutôt que de vendre ses actifs.

Enfin, Voyager a déclaré plus de 660 millions de dollars d'exposition à Three Arrows en juin et a levé 485 millions de dollars de prêts auprès d'Alameda de FTX pour stabiliser le navire - oui encore eux. Le prêteur de crypto Celsius a également gelé les retraits en juin après que Three Arrows a fait défaut sur les prêts et que l'instabilité du marché ait affecté les rendements. Il a déposé son bilan un mois plus tard, révélant un déficit de 1,2 milliard de dollars. Bien évidemment, l'accord a été considéré comme nul lorsque FTX s'est effondré. En décembre, Voyager a déclaré que Binance.US rachèterait les actifs de la société en cas de faillite dans le cadre d'un accord d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars.

L'explosion de Terra restera dans la mémoire des crypto-investisseurs comme étant l'une des plus grosses catastrophes de la courte histoire des cryptomonnaies.

Classement par capitalisation boursière

Position initiale fin 2021: 9 - 36 milliards de dollars de capitalisation

Position finale en 2022 : 116 - 241 millions de dollars de capitalisation

LUNA/USD

Zonebourse

FTT : Le joujou de Sam Bankman-Fried

Il a posé son logo sur une grande arène sportive à Miami et sur les uniformes des arbitres de la Major League Baseball. Des stars du sport et des célébrités, dont Tom Brady, Gisele Bundchen et Steph Curry, se sont associées pour promouvoir l'entreprise. Bankman-Fried est devenu une présence régulière à Washington, donnant des dizaines de millions de dollars aux politiciens et faisant du lobbying auprès des parlementaires sur les marchés des crypto-monnaies.

Les investisseurs institutionnels ont, eux aussi, aimé l'ambition de Bankman-Fried. FTX avait déjà reçu plus de 2 milliards de dollars provenant de fonds d'investissement dont Sequoia, SoftBank Group Corp, BlackRock Inc et Temasek. En janvier, FTX a levé 400 millions de dollars supplémentaires, valorisant l'entreprise à 32 milliards de dollars. Au sommet de ses pouvoirs, Bankman-Fried a exhorté l'industrie de la crypto à aider les gouvernements à façonner des lois pour la superviser, affirmant que l'objectif de FTX était de devenir "l'une des bourses les plus réglementées au monde." "FTX est la marque la plus propre en crypto", proclamait-il plus tôt cette année.

Derrière sa croissance rapide, il y avait un secret que Bankman-Fried a caché à la plupart des autres employés : il avait puisé dans les fonds des clients pour payer certains de ses projets, mais aussi les lignes de crédits accordés à BlockFi et Voyager comme évoqué dans précédemment.

Seul le cercle le plus intime des associés de Bankman-Fried était au courant de son utilisation des dépôts des clients : son cofondateur et directeur de la technologie, Gary Wang ; le chef de l'ingénierie, Nishad Singh ; et Caroline Ellison, directrice générale d'Alameda. Pour dissimuler les transferts de fonds des clients vers Alameda, Wang, un ancien développeur de logiciels de Google, a construit une porte dérobée dans le logiciel de comptabilité de FTX. La porte dérobée, connue uniquement de ses lieutenants les plus dignes de confiance, permettait à Alameda de retirer des dépôts de cryptomonnaies sans déclencher de signaux d'alarme internes.

La plateforme, comme beaucoup d'autres, a créé sa propre cryptomonnaie pour encourager les investisseurs à échanger directement sur FTX. Ce type d’opération est courant dans l’écosystème crypto, en revanche, ces cryptomonnaies natives ne sont pas garanties par des actifs tangibles, mais seulement par la confiance dans l'émetteur.

Début novembre, FTX est accusé, entre autres, d’utiliser un montage bien connu pour lever des fonds qui s’appelle le Flywheel Scheme. Pour faire simple, ce mécanisme consiste à créer une cryptomonnaie de toute pièce dont une entité en conserve une grande majorité, 80% pour FTX. Ensuite, il suffit d’utiliser les fonds déposés par les utilisateurs pour racheter la nouvelle cryptomonnaie, le FTT, faisant grimper le prix de celle-ci et ainsi permettre à ses créateurs de se targuer de posséder une cryptomonnaie qui vaut des milliards de dollars dans leur bilan. Si la machine est bien huilée, cela permet aussi de lever des fonds auprès d’investisseurs peu consciencieux qui surpayent le capital avec d’authentiques dollars.

Flywheel Scheme

Zonebourse

Toutes les autres accusations qui ont été ensuite alléguées contre l’ex-patron de FTX a rapidement engendré de dépôts massifs des cryptomonnaies natives de la plateforme : FTT. Au fil des révélations, la cryptomonnaie est passée de 25 dollars à moins de 1 dollar à l’heure actuelle. Classement par capitalisation boursière

Position initiale fin 2021: 34 - 5 milliards de dollars de capitalisation

Position finale en 2022 : Hors classement FTT/USD

Zonebourse

A l’heure actuelle, FTX est en faillite, et Sam Bankman-Fried a été libéré avec une caution de 250 millions de dollars. Il est assigné à résidence dans la maison de ses parents, à Palo Alto en Californie, avec un bracelet électronique.

Solana : les cendres retombent

Avant de commencer, je tiens à préciser le terme de “Total Value Locked (TVL)” qui va être mentionné plusieurs fois dans cette dernière section pour Solana.

Total Value Locked (TVL) = Valeur globale des actifs (en dollars) déposés et bloqués (durant une certaine période) dans les protocoles de DeFi à travers des contrats intelligents (smart contract). Une augmentation de la TVL est synonyme d’une augmentation de la liquidité et de la popularité des protocoles. A l’inverse, une TVL en diminution implique une liquidité détériorée et des rendements inférieurs sur les produits proposés.

Dans le cadre de la finance décentralisée (DeFi), Solana a été la plus touchée cette année et la TVL a diminué de 94,95 %. La TVL de la blockchain était sur une tendance décroissante depuis le début de l'année, mais l'effondrement de Terra Luna et plus tard, l'effondrement de FTX a eu un impact énorme sur les protocoles décentralisés. Parmi les meilleurs projets DeFi sur Solana, la plateforme de prêt Solend a perdu 96,6 % de sa TVL cette année et dispose actuellement d'environ 20,2 millions de dollars bloqués dans le protocole. De plus, Marinade Finance a perdu 93% de sa TVL et dispose actuellement de 93,17 millions de dollars, ce qui en fait le premier projet DeFi sur Solana. Les protocoles de finance décentralisées Raydium, Serum et Orca ont respectivement perdu 97 %, 99,67 % et 93,6 % de leur TVL au cours de l’année.

Total Value Locked Top 10 Protocols

DappRadar

Dans le sillage du marché baissier, de l’effondrement de l’écosystème Terra et de FTX, la cryptomonnaie native de la blockchain Solana, le SOL, a chuté de 95% depuis son sommet historique en 2021.

Classement par capitalisation boursière

Position initiale fin 2021: 5 - 61 milliards de dollars de capitalisation

Position finale en 2022 : 18 - 4 milliards de dollars de capitalisation

SOL/USD

Zonebourse

Pour rappel, au cours de l'année écoulée, Solana a levé des fonds auprès de la plateforme FTX et de la société de négoce Alameda Research de son ancien PDG Sam Bankman-Fried.

Alameda Research a été l'un des premiers investisseurs dans Solana et a contribué à sa vente privée de jetons (ICO) en 2021, lorsque la blockchain a levé 300 millions de dollars auprès de divers investisseurs privés.

Depuis, les entreprises de Bankman-Fried ont continué à travailler avec la blockchain Solana. En mars 2022, FTX a collaboré avec CoinShares, une société d’investissement, pour fournir un produit négocié en bourse (ETP) basé sur Solana. Ce nouveau produit a partagé les récompenses de jalonnement (staking) de Solana avec les investisseurs. FTX était également un investisseur important dans la cryptomonnaie SOL. Son bilan comprenait SOL d'une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars.

En fait, la large contribution financière de FTX, Alameda, et Sam Bankman-Fried lui-même dans les divers protocoles de Solana ont naturellement effrayé les utilisateurs. Comme en témoigne l’exode des fonds ces dernières semaines et qui se traduit par l’effondrement du cours du SOL. Et en plus, avant cet épisode funeste, Solana a connu de nombreuses pannes sur son réseau laissant transparaître de nombreux problèmes techniques sur celui-ci. En attendant, les développeurs continuent de construire des applications décentralisées (Dapps) sur la blockchain et les utilisateurs s'appuient sur sa technologie notamment pour échanger sur Magic Eden, la marketplace de NFT.

En réalité sur l’année 2022, Solana reste la troisième blockchain concernant les moyennes les plus élevées de portefeuilles actifs uniques quotidiens (dUAW), derrière Wax et la BNB Chain.

Top 10 des protocoles par portefeuilles actifs uniques quotidiens moyens en 2022

DappRadar

Enfin, le réseau Solana a connu une très faible augmentation du nombre de transactions, avec une augmentation de 0,06 % (942 millions) par rapport à l'année précédente, mais reste le deuxième protocole le plus important en termes de nombre de transactions en 2022.

Nombre de transactions sur la blockchain Solana en 2022

DappRadar

En revanche, il va falloir du temps pour regagner la confiance des utilisateurs et prouver qu'elle peut se développer sans être sous perfusion avec FTX. Après avoir vu les Flops, je vous concocte un article sur les Tops de l’année 2022. A retrouver très vite dans les colonnes de Zonebourse.