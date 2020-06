Florence Lustman : « [Nos] mesures de solidarité dépassent largement les 1,75 Md, elles s'élèvent à 2,3 Md. »

« [Nos] mesures de solidarité dépassent largement les 1,75 Md€, elles s'élèvent à 2,3 Md€. Elles bénéficient à quelques 640 000 personnes physiques et plus d'un million d'entreprises. Nous tenons donc nos engagements et allons même bien au-delà » souligne la présidente de la Fédération Française de l'Assurance dans une interview accordée à l'Argus de l'assurance. Florence Lustman revient dans cet entretien sur le bilan des engagements solidaires de la profession et les efforts déployés par les assureurs pour faire face à la crise, sur les conséquences de cette crise pour le secteur de l'assurance, notamment son coût financier, et esquisse les pistes de réflexion d'un futur dispositif pour couvrir les entreprises en cas d'événement exceptionnel.

