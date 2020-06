Florent Albert est nommé managing director Europe de Lombard International Assurance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lombard International Assurance S.A., spécialiste de solutions de structuration patrimoniale et successorale basées sur l'assurance-vie en unités de compte à destination des personnes fortunées, de leurs familles et des institutions, a annoncé la nomination de Florent Albert en tant que managing director Europe (Administrateur Délégué) de Lombard International Assurance, fonction qu'il assumera en complément de ses responsabilités de Group Chief Financial Officer (CFO).Cette annonce fait suite à l'arrivée de Stuart Parkinson en tant que nouveau Group Chief Executive Officer (CEO) depuis le 1er avril dernier, et s'inscrit dans une logique de renforcement de la gouvernance de Lombard International Group, afin d'assumer son ambitieux plan de croissance stratégique et de consolider son assise européenne et mondiale.Florent Albert pilotera le plan stratégique et opérationnel de Lombard International Assurance en Europe, fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et de l'assurance,. Il a rejoint la société en 2015 en tant que CFO Europe, avant d'être nommé Group CFO en août 2019." Je suis ravi de nommer Florent au poste de Managing Director Europe. Le renforcement de la gouvernance de notre groupe participe de la poursuite de la diversification de ses activités et de la consolidation de son assise mondiale, portées par de multiples moteurs de croissance en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine. De par sa connaissance approfondie de la société et sa maîtrise de l'écosystème luxembourgeois, Florent dispose de précieux atouts pour mener à bien nos objectifs de croissance." a commenté Stuart Parkinson, Group CEO." Je suis enchanté de l'élargissement de mes fonctions à ce nouveau rôle. Lombard International Assurance a bâti sa réputation et son leadership grâce à l'expertise de ses équipes et à une approche centrée sur l'excellence du service. Dans un monde en constante évolution, dont l'économie s'avère de plus en plus volatile et incertaine, les besoins de nos clients sont sans cesse plus complexes et multi juridictionnels. Il n'a jamais été aussi important pour les investisseurs de repenser leurs stratégies de planification patrimoniale et successorale. " a ajouté Florent Albert, managing director Europe et Group CFO.