Flutter (Paddy Power Betfair) s'attend à souffrir de l'annulation des compétitions sportives

En revanche, si les courses hippiques sont annulées en Australie, en Grande-Bretagne et en Irlande et que ses boutiques ferment, le spécialiste des paris et des jeux estime que l'impact négatif sera de 30 M£ chaque mois. En 2019, Flutter a dégagé 426 M£ d'Ebitda, hors investissement aux Etats-Unis.

Avant la brutale suspension de plusieurs manifestations sportives, l'activité était plus élevée que prévu en début d'année, a indiqué le management. Côté bilan, la situation est robuste, estime le groupe. "Le défi auquel sont actuellement confrontés nos entreprises et l'industrie en général est sans précédent dans les temps modernes", a déclaré Peter Jackson, le directeur général de Flutter. "Alors que notre rentabilité à court terme sera affectée par les mesures essentielles prises au niveau mondial, le conseil d'administration restera concentré sur la protection de la valeur pour les actionnaires et la gestion de l'entreprise en ces temps de turbulences", a-t-il ajouté.

Flutter perdait 20% à l'ouverture à Dublin, à 57,35 EUR. En France, La Française des Jeux lâchait 9% à 20,44 EUR au même moment. Le cours se rapproche du niveau d'introduction pour les particuliers, 19,50 EUR en novembre dernier. Entretemps, le coronavirus est passé par là.