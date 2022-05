Flutter affirme que l'inflation au Royaume-Uni n'affecte pas les jeux d'argent alors que les États-Unis sont en plein essor.

Les actions de la plus grande société de paris en ligne au monde ont bondi de plus de 5 % mardi après avoir annoncé que ses revenus aux États-Unis avaient augmenté de 45 % en glissement annuel. Pour la première fois, plus de la moitié des sommes misées sur l'ensemble de ses marques provenaient de l'unité américaine FanDuel.

Alors que les revenus au Royaume-Uni et en Irlande ont chuté de 8 %, Flutter a déclaré que cela était dû à une série de victoires des parieurs et à une augmentation des dépenses pour les initiatives visant à réduire la dépendance au jeu, plutôt qu'à l'aggravation de la pression sur les revenus des ménages.

"À ce stade, nous ne voyons rien que nous pourrions pointer du doigt concernant spécifiquement le coût de la vie, et en fait, nous voyons des niveaux d'engagement des clients raisonnablement cohérents entre le quatrième et le premier trimestre par rapport aux années précédentes, ce qui nous rassure dans une certaine mesure", a déclaré le directeur général Peter Jackson aux journalistes.

Le directeur financier Jonathan Hill a déclaré que le nombre de jours où les clients parient par mois et le montant qu'ils dépensent n'étaient pas très différents de ceux de la période correspondante en 2019, avant que les verrouillages COVID-19 ne modifient temporairement le comportement des consommateurs.

Le nombre moyen de personnes jouant sur les marques de Flutter au Royaume-Uni et en Irlande, qui comprennent Sky Bet et l'opérateur de bingo récemment acquis Tombola, a augmenté de 15 % en glissement annuel.

Les paris en ligne décollent aux États-Unis après qu'une interdiction y a été levée en 2018. Flutter a conservé sa position de numéro 1 avec une part de 37 %, contre 40 % à la fin de 2021.

Le nombre moyen d'utilisateurs mensuels a augmenté de 43 % en glissement annuel, tandis que les revenus de 429 millions de livres aux États-Unis ont presque dépassé les 519 millions de livres générés au Royaume-Uni et en Irlande pour la première fois.

Après son lancement à New York en janvier, M. Jackson a déclaré qu'il espérait que FanDuel pourrait franchir les obstacles réglementaires requis pour s'implanter en Californie d'ici le début de la prochaine saison de football américain en septembre, une initiative qui serait "clairement très importante."