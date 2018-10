Flux-Les actions européennes toujours boudées, l'Italie pèse-BAML

PARIS, 5 octobre (Reuters) - Les flux de souscriptions sur les fonds d'investissement collectifs sur la semaine au 3 octobre confirment la défiance des investisseurs sur les actions européennes et les actifs italiens mais signalent un regain d'appétit pour le actifs émergents avant la brusque tension sur les taux aux Etats-Unis, montre une étude hebdomadaire de Bank of America Merrill Lynch Global Research publiée vendredi. Les fonds actions, toutes zones géographiques confondues, ont bénéficié de 3,6 milliards de dollars (3,13 milliards d'euros) d'entrées nettes sur la période tandis que ceux dédiés à l'obligataire ont subi 1,0 milliard de dollars de sorties nettes, selon cette étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les fonds dédiés aux actifs émergents ont enregistré des entrées nettes à hauteur de 900 millions de dollars pour les actions, un plus haut de cinq mois, et une troisième semaine consécutive de souscriptions nettes pour la dette (+900 millions de dollars également) sur la période sous revue. Elle s'est terminée avant la brusque remontée des taux américains et le renforcement du dollar provoqués par des statistiques conjoncturelles nettement supérieures aux attentes aux Etats-Unis et les propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, laissant anticiper un durcissement plus marqué et prolongé que prévu de la politique monétaire américaine. Les pays émergents dépendant du financement en dollar sont généralement pénalisés par la hausse des taux aux Etats-Unis et l'appréciation du billet vert. Au sein des fonds actions, ceux dédiés aux valeurs européennes ont subi une nouvelle semaine de dégagements (600 millions de dollars), la 29e sur les 30 dernières, en partie du fait des rachats des investisseurs sur les actifs italiens. Les fonds en actions américaines ont enregistré des entrées nettes à hauteur de 1,2 milliard de dollars et ceux dédiés aux actions japonaises des sorties nettes très limitées (-200 millions de dollars). Les fonds spécialisés sur les métaux précieux, principalement l'or, ont connu une dixième semaine consécutive de rachats mais pour un montant de 5 millions de dollars seulement. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 3 2018 octobre Actions +3,6 +124,39 Obligataires -1,0 +61,76 Monétaires +10,24 -27,26 Matières premières -0,15 -3,80 (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)