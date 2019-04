Flux massifs sur l'obligataire, moindres rachats sur les actions-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) PARIS, 15 avril (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs obligataires ont enregistré leur plus forte collecte nette hebdomadaire depuis juin 2017 sur la semaine au 10 avril tandis que ceux dédiés aux actions ont continué de subir des dégagements bien qu'à un rythme ralenti, montrent des données publiées vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds obligataires ont bénéficié de 14,3 milliards de dollars (12,64 milliards d'euros) d'entrées nettes sur la période, portant leur collecte depuis le début de l'année à plus de 110 milliards de dollars dont 90 milliards sur le crédit. Sur la période sous revue, les fonds dédiés aux obligations en catégorie d'investissement ont enregistré leur deuxième plus forte souscription hebdomadaire depuis que ces données sont compilées avec 11,3 milliards de dollars d'entrées nettes. Les fonds investis en obligations à haut rendement ont collecté un milliard de dollars et bénéficié de souscriptions nettes sur dix des onze dernières semaines. Ceux investis en dette émergente ont engrangé 1,3 milliard de dollars et des entrées nettes sur treize des quatorze dernières semaines. Les fonds dédiés aux actions, toutes catégories confondues, ont encore subi des dégagements bien qu'à un rythme moindre qu'au cours des dernières semaines. Les rachats ont porté sur 2,6 milliards de dollars sur la semaine, portant le montant des sorties nettes à près de 90 milliards de dollars depuis le début de l'année. Les fonds en valeurs américaines ont enregistré des entrées nettes modestes à hauteur de 3,6 milliards de dollars. Les fonds en actions émergentes ont collecté, de leur côté, 600 millions de dollars. En revanche, les fonds investis en actions européennes, qui ont subi des rachats sur 55 des 57 dernières semaines, ont encore décollecté à hauteur de 2,2 milliards de dollars sur la semaine. Les fonds en actions japonaises, qui ont connu des dégagements sur huit des neuf dernières semaines, ont enregistré des sorties nettes à hauteur de 700 millions de dollars. Sur le plan sectoriel, les analystes de Bank of America Merrill Lynch soulignent que les fonds investis en valeurs financières ont bénéficié de 500 millions de dollars d'entrées nettes, signe, selon eux, que le point bas des taux longs est désormais derrière nous. Les fonds en métaux précieux, principalement l'or, ont enregistré des rachats limités de 200 millions de dollars. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 10 2019 avril Actions -2,6 -89,66 Obligataires +14,3 +112,21 Monétaires +1,66 +72,97 Matières premières nd -0,39 (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)