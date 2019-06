Flux records sur les titres d'Etat, l'hémorragie continue sur les actions-BAML

(Répétition sans changement d'une dépêche diffusée vendredi) * Décollecte de plus $10 mds sur les fonds actions * Flux massifs sur l'obligataire avec $17,5 mds d'entrées nettes * L'indicateur "Bull & Bear" proche d'un signal d'achat sur les actions PARIS, 10 juin (Reuters) - La baisse des rendements longs avec les craintes de ralentissement de l'économie mondiale lié aux tensions commerciales s'est accompagnée de flux massifs sur les fonds obligataires sur la semaine au 5 juin et d'une poursuite de l'hémorragie sur les fonds actions malgré le rebond des Bourses mondiales depuis le début du mois, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds actions, toutes zones géographiques confondues, ont subi des dégagements de 155 milliards de dollars depuis le début de l'année tandis que les fonds obligataires affichent une collecte de 182 milliards sur la même période. Sur la période sous revue, les fonds obligataires ont enregistré leur deuxième semaine de plus forte collecte depuis que les données sur les flux de souscription sont collectées, avec des entrées de 17,5 milliards de dollars. Les fonds en obligations en catégorie d'investissement ont bénéficié de souscriptions nettes records à 12,3 milliards de dollars sur la semaine. Les fonds en obligations d'Etat ont collecté 8,9 milliards de dollars et enregistrent eux aussi leur deuxième plus forte collecte historique en une semaine. Les sorties sur les fonds actions se sont en revanche poursuivies à un rythme soutenu avec une décollecte de 10,3 milliards de dollars sur la semaine toutes les zones géographiques à l'exception du Japon. Les dégagements sur les fonds en actions américaines ont porté sur 5,1 milliards de dollars, ceux sur les fonds en actions européennes ont totalisé 3,1 milliards de dollars. Les fonds en actions émergentes ont connu leur septième semaine consécutive de rachats nets avec des sorties de 2,1 milliards de dollars. Seuls les fonds investis en actions japonaises ont enregistré des entrées nettes, bien que modestes, à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Signe de l'ampleur de l'aversion au risque, les fonds en métaux précieux, principalement l'or, ont bénéficié de leurs souscriptions nettes les plus élevées depuis février 2017 à 1,6 milliard. Les fonds monétaires ont quant à eux enregistré des nouveaux afflux à hauteur de plus de 30 milliards de dollars portant leur collecte nette depuis le début de l'année à plus de 130 milliards. Avec les sorties massives sur les actions, l'indicateur synthétique "Bull & Bear", développé par Bank of America Merrill Lynch sur le sentiment de marché des investisseurs, est tombé à 2,6 sur une échelle de 0 (extrêmement pessimiste) à 10 (extrêmement optimiste) et se rapproche du niveau de 2, qui constitue un signal d'achat. Les analystes de la banque d'investissement identifient toutefois trois risques majeurs : que Donald Trump décide d'être "l'homme des tarifs" (douaniers) plutôt que "le président des emplois" et précipite l'économie américaine dans la récession, que les baisses de taux annoncées de la Fed lui fasse rejoindre le cercle des banques centrales impuissantes aux côtés de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon et que le mouvement en faveur du démantèlement des géants des tech ne menace le leadership boursier et économique des Etats-Unis. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 5 juin 2019 Actions -10,3 -155,17 Obligataires +17,5 +182,85 Monétaires +31,3 +131,25 Matières premières +1,81 -1,40 (Marc Joanny, édité par Blandine Hénault)