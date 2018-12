Fluxym nomme Christophe Rivayran Vice-Président en charge de Simetryk

PARIS, 06 déc. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de son expansion internationale, Fluxym, l'expert du Source-to-Pay, confie à Christophe Rivayran le développement européen de sa marque Simetryk.

Simetryk, système de gestion des données de fournisseurs (SIM) conçu par Fluxym Canada et appuyé sur ses 16 années d'expertise Source-to-Pay, prend un nouvel essor en s'implantant en France avec une structure commerciale dédiée. Ainsi, Simetryk verra son développement s'accélérer sous la gouverne de M. Rivayran, professionnel expérimenté du Procure-to-Pay, ayant notamment dirigé cette division chez DIMO Software.

« Notre organisation se dote aujourd'hui de moyens pour conquérir le marché de la gestion des données fournisseurs (SIM) avec Simetryk, système qui se pose de plus en plus comme essentiel à l'implantation efficace et réussie des solutions Source-to-Pay que nous proposons à nos clients », déclare Philippe de la Villardière, président et fondateur de Fluxym.

« Je suis fier de me joindre à l'équipe de Fluxym en tant que responsable de Simetryk sur un marché très prometteur. Simetryk permet la mise sous contrôle de la donnée fournisseur, indispensable dans la transformation numérique des processus Achats et Finances.» ajoute Christophe Rivayran, nouveau Vice-président et directeur de la marque Simetryk en France.

Cette annonce vient ancrer le positionnement de Fluxym comme Experts du Source-to-Pay. Elle s'inscrit à la suite d'autres annonces importantes quant au développement de Fluxym à l'international, notamment, l'ouverture d'un nouveau bureau de services pour l'Asie Pacifique, localisé à Singapour, venant supporter ses partenaires confirmés Ivalua et Basware déjà présents sur ce territoire, et la signature d'un partenariat avec la solution tealbook, une solution qui met l'IA au service de la gestion des fournisseurs.

A propos de Fluxym

Chez Fluxym, nous accompagnons nos clients dans leur processus de transformation des achats et du traitement des factures à travers :

* Conseil en systèmes Source-to-Pay

* Expertise et intégration d'ivalua, Basware, Notilus, Simetryk et tealbook

Fluxym est basé à Paris, Montréal, Toronto, Chicago et Singapour.

.

A propos de Simertryk

Simetryk, solution SaaS, est un système qui simplifie la gestion des données fournisseurs (SIM) créé et développé par Fluxym et appuyé sur ses 16 années de mise en oeuvre de systèmes Source-to-Pay.

