Fnac Darty: chiffre d'affaires semestriel en hausse de 2,7%

Paris (awp/afp) - Le groupe Fnac Darty a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,7% pour la première moitié de l'année, à 3,28 milliards d'euros, l'effet "gilet jaunes" qui avait affecté les ventes du premier trimestre s'étant atténué.

Le bénéfice net courant, en revanche, a fondu pour s'établir à 100.000 euros au premier semestre, contre 11 millions d'euros sur la même période un an plus tôt, précise un communiqué, en raison d'un recul du bénéfice opérationnel (Ebit) et de l'application d'une nouvelle norme comptable.

"Ce semestre montre, une fois encore, l'agilité commerciale du groupe qui affiche une bonne croissance de ses ventes, portée par l'ensemble des zones géographiques et le digital", a commenté Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, cité dans le communiqué.

Côté perspectives, le groupe vise toujours une croissance supérieure à celle du marché et une marge opérationnelle courante de 4,5% à 5%.

Il prévoit également d'ouvrir quelque 60 magasins pendant l'année en cours, en majorité sous forme de franchise et dans l'Hexagone, qui s'ajouteront aux 804 magasins existants à fin juin.

Par zones géographiques, "France et Suisse" affichent un chiffre d'affaires en hausse de 1,7% au deuxième trimestre à 2,52 milliards d'euros, grâce à une "bonne croissance des ventes d'électroménager, portée par la dynamique des ventes de climatiseurs et ventilateurs, engendrée par la vague de chaleur de juin", précise le groupe.

Toutefois, le segment du petit électroménager a "subi une forte intensité concurrentielle", tandis que les produits techniques ont souffert du "retrait de la télévision" en comparaison avec la même période de l'an dernier, où les ventes avaient été dopées par la Coupe du monde de football.

De son côté, la "péninsule ibérique" progresse de 0,5% à 296 millions d'euros et le Benelux de 9,8% à 465 millions d'euros.

"Le groupe a réalisé beaucoup d'économies sur ses coûts" opérationnels, qui n'ont augmenté que de 4 millions d'euros à 954,8 millions d'euros sur la première moitié de l'année, s'est félicité auprès de l'AFP le directeur financier du groupe, Jean-Brieuc Le Tinier, et ce malgré des coûts de 10 millions d'euros pour l'intégration de WeFix, spécialiste français de la réparation express de smartphones, et le partenariat avec le néerlandais Wehkamp.

Les ventes en ligne, qui représentent 19% des volumes de ventes - dont près de la moitié (49%, contre 47% en 2018) via le "click and collect", le canal de vente le plus rentable pour le groupe - "ont été dynamiques", a affirmé M. Le Tinier, évoquant une progression "largement supérieure à 10%".

