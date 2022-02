Focus Home Interactive : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 21 au 31 janvier 2022 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Regulatory News:

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de

l'émetteur Jour de la

transaction Code

Identifiant de

l'instrument

financier Volume total

journalier (en

Nombre

d'actions) Prix pondéré

moyen journalier

d'acquisition des

actions Marché FOCUS HOME

INTERACTIVE 969500GLMRELZ61HJS76 21/01/2022 FR0012419307 4596 45,1371 XPAR FOCUS HOME

INTERACTIVE 969500GLMRELZ61HJS76 24/01/2022 FR0012419307 2207 45,6173 XPAR FOCUS HOME

INTERACTIVE 969500GLMRELZ61HJS76 25/01/2022 FR0012419307 2405 43,6217 XPAR FOCUS HOME

INTERACTIVE 969500GLMRELZ61HJS76 26/01/2022 FR0012419307 461 43,9428 XPAR FOCUS HOME

INTERACTIVE 969500GLMRELZ61HJS76 27/01/2022 FR0012419307 2298 42,5686 XPAR FOCUS HOME

INTERACTIVE 969500GLMRELZ61HJS76 28/01/2022 FR0012419307 2532 41,7806 XPAR FOCUS HOME

INTERACTIVE 969500GLMRELZ61HJS76 31/01/2022 FR0012419307 1029 41,0444 XPAR

Le détail transaction par transaction est consultable sur le site internet de FOCUS HOME INTERACTIVE, espace Investisseurs, onglet Euronext Growth, section Documentation, ou en cliquant sur le lien suivant : https://investor.focus-home.com/fr/documentations

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2020-21 un chiffre d’affaires de 171 millions d’euros en progression de 20% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise 95% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

