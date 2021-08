Focus Home Interactive : M. Denis Thébaud ne demande pas le renouvellement de son mandat au Conseil de Surveillance et reste actionnaire de Neology

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders français du secteur des jeux vidéo, annonce le souhait de M. Denis Thébaud de ne pas voir renouvelé son mandat de membre du Conseil de Surveillance lors de l'assemblée générale du 23 septembre prochain. Il renouvèle sa confiance en Neology Holding dont il reste actionnaire. M. Denis Thébaud a été cofondateur et principal financeur de Focus Home interactive pendant les 20 premières années de son histoire de 1995 à 2015, avant son introduction sur le marché Euronext Growth Paris. Il a été Président du Conseil de Surveillance du Groupe de 2015 à 2020.

A cette occasion, M. Denis Thébaud a déclaré : « J’ai eu l’immense privilège de participer au développement de ce Groupe entouré par des équipes et des managers de grand talent. Aujourd’hui, à l’aube de mes 74 ans, je poursuis cet engagement via mon investissement dans NÉOLOGY, actionnaire de référence du Groupe. Dans cette nouvelle aventure, je suis aux côtés de M. Fabrice Larue et je partage pleinement les grandes ambitions qu’il a pour l’avenir de Focus Home Interactive ».

M. Fabrice Larue, Président du Conseil de surveillance, a ajouté : « Au nom du Conseil de surveillance de Focus Home Interactive, nous tenons à remercier M. Denis Thébaud d’avoir su créer, transformer et faire grandir notre Société tout au long de ces années. Notre ambition est de poursuivre cette aventure avec autant de succès ».

M. Christophe Nobileau, Président du Directoire, a commenté : « C’est avec une profonde émotion que le Directoire, le Comité exécutif et l’ensemble des employés de Focus Home Interactive ont accueilli le souhait de M. Denis Thébaud de se retirer. Il a su créer et développer pendant plus de 25 ans l’un des leaders français du secteur des jeux vidéo, capable de dénicher des jeux à fort potentiel et de les transformer en succès commerciaux mondiaux. Il a également su structurer notre Groupe pour en accompagner la croissance profitable et continue. Nous sommes très fiers de poursuivre sa création et son travail en emmenant Focus Home Interactive dans une nouvelle dimension ».

M. Denis Thébaud sera remplacé au Conseil de Surveillance de la Société dans les prochains mois.

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2020-21 un chiffre d’affaires de 171 millions d’euros en progression de 20% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise 95% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210819005389/fr/