Focus Home Interactive confirme l'acquisition de Dotemu

FOCUS HOME INTERACTIVE (FR0012419307 ALFOC) (Paris:ALFOC), l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo, confirme ce jour l’acquisition de 77.5% du capital de Dotemu, l’un des leaders mondiaux du retrogaming basé à Paris, conformément à l’annonce du 5 août 2021.

Composé d’une équipe talentueuse et passionnée d’une trentaine de personnes, Dotemu a déjà démontré tout son savoir-faire pour identifier et mettre au goût du jour d’anciennes licences cultes (Street of Rage, Les Tortues Ninja…), afin de les transformer en succès critiques et commerciaux au niveau mondial.

Positionné sur un marché très attractif, Dotemu a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 14,6 millions d’euros et bénéficie d’un ambitieux plan de croissance pour les années à venir. En outre, Focus Home Interactive acquiert avec cette opération des capacités techniques de développement de jeux indépendants. Les équipes de Dotemu pourront ainsi donner encore plus d’ambition au jeune label de publishing indépendant The Arcade Crew.

« Nous nous réjouissons d’accueillir Cyrille Imbert et les équipes de Dotemu qui viendront rejoindre l’ensemble des talents qui constituent le Groupe Focus » déclare Christophe Nobileau, Président de Focus Home Interactive. « Nous avons hâte de développer tous ensemble les synergies qui permettront d’atteindre l’ambition de Focus de créer un Groupe fort, innovant et offrant des expériences singulières pour les joueurs du monde entier. »

« Rejoindre le groupe Focus Home Interactive est une nouvelle aventure très excitante pour les équipes de Dotemu. Cette collaboration va permettre à notre société de se structurer davantage et de pouvoir donner une plus grande ambition à l'ensemble de nos projets, tout en gardant une véritable indépendance » déclare Cyrille Imbert, Président de Dotemu. « Nous avons hâte d'apporter notre savoir-faire et de mettre à contribution nos compétences afin de construire, ensemble, un groupe de premier plan sur la scène vidéoludique mondiale. »

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2020-21 un chiffre d’affaires de 171 millions d’euros en progression de 20% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise 95% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-entmt.com

