Focus Home Interactive continue de faire évoluer son modèle avec l'acquisition de Dotemu, un leader mondial du retrogaming

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo, annonce la signature d’un contrat portant sur l’acquisition de 77,5% du capital de Dotemu, un leader mondial du retrogaming basé à Paris. Dotemu est à la fois un développeur et un éditeur de jeux, connu pour avoir sorti plus de cinquante jeux rétros sur console, PC et téléphone mobile. Composé d’une équipe talentueuse et passionnée d’une trentaine de personnes, Dotemu est dirigé par son Président, M. Cyrille Imbert. L’équipe a déjà démontré tout son savoir-faire pour identifier et mettre au goût du jour d’anciennes licences cultes, afin de les transformer en succès critiques et commerciaux au niveau mondial. Positionné sur un marché très attractif, Dotemu est une société en forte croissance avec une excellente profitabilité. La société a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 14,6 millions d’euros pour un EBITDA de 5,9 millions d’euros et un EBIT de 4,8 millions d’euros et bénéficie d’un très ambitieux plan de croissance pour les années à venir.

M. Christophe Nobileau, Président du Directoire de Focus Home Interactive a déclaré : « L’arrivée de Dotemu marque une étape clé dans l’accélération de la croissance du Groupe et la diversification de nos savoir-faire. En enrichissant notre ligne éditoriale, nous ouvrons un nouveau flux de revenus et de nouvelles parts de marché à conquérir sur un secteur en très forte croissance.

Nous sommes ravis d'accueillir dans le Groupe Focus des talents tels que Cyrille Imbert et ses équipes qui ont su rendre attractif et donner une nouvelle vie à des jeux pour des millions de joueurs à travers le monde. Cette opération illustre bien notre volonté de fédérer des talents via le partenariat de long terme avec Cyrille qui reste Président et actionnaire de Dotemu et devient membre du Comité exécutif du Groupe et futur actionnaire de Focus Home Interactive.

Cette opération n’est qu’une étape de plus dans notre histoire de croissance. Après l’intégration des studios Deck13 et Streum On, nous continuons activement à rechercher d’autres sociétés à fort potentiel pour accélérer notre développement et élargir notre offre ».

M. Cyrille Imbert, Président de Dotemu a ajouté : « Rejoindre le Groupe Focus Home Interactive s’est présenté comme un choix évident pour Dotemu. Nous partageons la même passion pour les jeux vidéo, la volonté constante de s’améliorer, ainsi que les mêmes valeurs de respect et de bienveillance envers nos équipes et partenaires. Tout en poursuivant ses activités, cette nouvelle collaboration va permettre à Dotemu de pouvoir bénéficier du savoir-faire indéniable des équipes de Focus Home Interactive pour la production de titres AA et ainsi lancer la production de futurs remakes ou suites sur des licences de premières générations de consoles 3D.

Tout en conservant l’indépendance éditoriale et stratégique qui a fait son succès, Dotemu pourra donner encore plus d’ambition à ses projets et se donner les moyens d’élargir la gamme de services proposés aux studios afin de garantir le succès de leur production sur le label rétro mais aussi sur le label de publishing The Arcade Crew. Dotemu se positionne ainsi idéalement pour atteindre son ambitieux plan de croissance de tripler son chiffre d’affaires à moyen-terme.

Ma mission sera aussi de partager le savoir-faire de Dotemu aux équipes de Focus Home Interactive, de sélectionner et convaincre des équipes talentueuses de rejoindre le Groupe afin de construire, ensemble, un acteur incontournable du jeu vidéo à l’échelle mondiale ».

Rationnel de l’opération

Alors que l’industrie du jeu vidéo est en perpétuelle évolution, une part significative du marché se tourne vers le retrogaming. Aujourd’hui, les joueurs nostalgiques, ainsi que les fans les plus pointus s’arrachent les rééditions d’anciennes consoles de salon, ainsi que les adaptations d’anciens jeux et titres mythiques bénéficiant du confort des technologies actuelles. Devenue experte en la matière, Dotemu a déjà développé et ré-édité des franchises légendaires telles que Final Fantasy, Another World, Double Dragon ou encore très récemment Street of Rage 4, joué par plus de 2,5 millions de personnes dans le monde. Dotemu développe aussi des jeux en interne via son équipe de développement, avec des titres tels que Ys Origin, Heroes of Might and Magic III HD ou le très attendu Windjammers 2.

La combinaison de Focus Home Interactive et Dotemu générera les synergies suivantes :

1. Editoriales :

Focus Home Interactive élargit son offre et sa ligne éditoriale via l’acquisition de Dotemu qui continuera d’éditer et de produire des titres singuliers à fort potentiel commercial, portés par des licences cultes du jeu vidéo et de la culture populaire telles que les Tortues Ninja et Metal Slug Tactics, et d’autres titres de qualité qui seront annoncés dans les prochains mois.

Dotemu bénéficiera du savoir-faire de Focus Home Interactive dans le domaine des jeux AA, ce qui lui permettra de développer des projets encore plus ambitieux et notamment des remakes ou des suites des premiers jeux de l’ère de la 3D (jeux du début des années 2000).

2. Structuration :

Dotemu bénéficiera de la structure opérationnelle et financière de Focus Home Interactive en matière de communication, de suivi de production, de marketing et de fonctions support pour accompagner son ambitieux plan de croissance.

3. Production de jeux indépendants

En outre, Focus Home Interactive acquiert avec cette opération des capacités techniques de développement de jeux indépendants. Les équipes de Dotemu pourront ainsi donner encore plus d’ambition au jeune label de publishing indépendant The Arcade Crew. Après des productions à succès telles que The Last Spell ou Dark Devotion, The Arcade Crew prépare de nombreuses autres productions ambitieuses telles que Young Souls et encore d’autres titres de qualité qui seront annoncés dans les prochains mois.

M. Cyrille Imbert sera nommé au poste de Directeur général de la division de Publishing Indépendant prochainement créée au sein du Groupe Focus Home Interactive. La division de Publishing Indépendant regroupera ainsi les titres indépendants produits par Focus Home Interactive, The Arcade Crew et Spotlight le label de publishing acquis lors de l’intégration de Deck13.

4. Identification de talents

Cette acquisition est également synonyme de renforcement des équipes et de talents qui rejoignent le Groupe Focus Home Interactive et qui sauront apporter toute leur expertise marché pour identifier, dénicher et ré-imposer des marques et des titres cultes sur un marché en très forte croissance. Les équipes de Dotemu permettront également d’enrichir les capacités de développement de Focus Home Interactive par le rachat de jeunes studios prometteurs.

Caractéristiques de l’opération

Focus Home Interactive a signé un contrat en vue de l’acquisition 77,5% du capital et des droits de vote de Dotemu (70% auprès de Oryx Finance et 7,5% auprès de Cyrille Imbert) pour 38,5 millions d’euros lors de la réalisation de l’opération. Un paiement additionnel de 15 millions d’euros payable en fonction d’éléments de chiffre d’affaires à fin décembre 2022 est prévu suivi d’un éventuel second complément de prix conditionné à des indicateurs de performances (EBIT) sur les deux prochains exercices.

M. Cyrille Imbert restera Président et actionnaire de Dotemu à hauteur de 22,5% du capital. Il bénéficiera également d’options de liquidité à moyen et long terme sur le solde du capital avec une partie des paiements en titres Focus Home Interactive et un engagement de conservation d’au moins deux années. En outre, M. Cyrille Imbert, intégrera le Comité Exécutif du Groupe Focus Home Interactive.

L’opération sera entièrement financée avec la trésorerie disponible de Focus Home Interactive. La clôture de l’opération est attendue dans le courant du mois de septembre.

A propos de Focus Home Interactive

FOCUS HOME INTERACTIVE est l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo. Sa vocation est d’accompagner les studios français et internationaux de premier plan dans le développement, le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur de licences fortes telles que The Surge, Vampyr, ou encore A Plague Tale : Innocence, le Groupe a réalisé en 2020-21 un chiffre d’affaires de 171 millions d’euros en progression de 20% par rapport à la période comparable précédente. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise 95% de ses ventes à l’international. Retrouvez toute l’information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com

A propos de Dotemu

Dotemu est une société française de jeux vidéo spécialisée dans les versions modernes de jeux rétro bien-aimés. Notre mission est simple : donner à tous les joueurs l'accès aux jeux vidéo classiques d'hier sur les plateformes d'aujourd'hui, y compris les consoles, les PC, les mobiles et plus encore. Travaillant aux côtés des éditeurs les plus appréciés et les plus reconnus au monde, l'équipe de Dotemu a publié un certain nombre de best-sellers mondiaux sur PC et sur console, notamment Streets of Rage 4, Wonder Boy : The Dragon's Trap, ainsi que des travaux de développement et d'édition supplémentaires sur Windjammers 1 et 2, plusieurs jeux de la série Ys, etc. Dotemu travaille actuellement avec différents studios talentueux sur des titres prometteurs comme Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, Metal Slug Tactics et Pharaoh : A New Era.

Fondée en 2007, Dotemu met à profit son savoir-faire technologique et commercial considérable pour préserver l'esprit original des jeux classiques tout en leur donnant une seconde vie en tant que pépites redécouvertes par une nouvelle génération de joueurs.

A propos The Arcade Crew

The Arcade Crew est basé à Paris et constitue une division distincte de Dotemu. L'éditeur se consacre à la production et à la publication de jeux originaux géniaux à l'ambiance rétro, réalisés par de petites équipes créatives. The Arcade Crew est ravi de découvrir et de soutenir de nouveaux talents et de créer une véritable communauté autour de titres d'inspiration classique. Contactez-nous à l'adresse https://www.thearcadecrew.com/ et suivez-nous sur Twitter @thearcadecrew

