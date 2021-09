Focus Home Interactive nomme Laure d'Hauteville Directrice Financière du Groupe et membre du Comex

Regulatory News:

FOCUS HOME INTERACTIVE (Paris:ALFOC) (FR0012419307 ALFOC), l’un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo, nomme Laure d’Hauteville Directrice Financière du Groupe et membre du Comex. Laure possède une grande expérience dans l’univers de la finance. Elle a débuté sa carrière en tant qu’analyste financier dans le secteur des jeux vidéo, puis a passé dix ans dans un grand Groupe international (Areva) dans des fonctions de contrôleur financier où elle a notamment œuvré tant au niveau local aux États-Unis qu’au niveau du Groupe. Elle rejoint Focus après sept ans chez Gameloft - développeur de jeux mobiles - où elle exerçait le rôle de Directrice Financière Adjointe, membre du Comex.

Tout au long de sa carrière, Laure a démontré tout son talent pour innover, inspirer et faire grandir les équipes dont elle avait la charge. Chez Gameloft, elle a notamment su définir et mettre en place une organisation financière robuste et efficace au service des opérations capable d’accompagner la stratégie et la transformation de la société et des filiales du Groupe.

Laure d’Hauteville succède à Jean-François Busnel qui quitte ses fonctions de Directeur Financier Groupe après avoir participé activement à la mise en place des moyens de financement et aux premières acquisitions de studios de développement. Jean-François Busnel assurera une période de transition efficace avec Laure d’Hauteville.

« Je suis absolument ravie de rejoindre les talents de Focus et de pouvoir ainsi apporter toute mon expérience et mon énergie au service de la stratégie long terme dans laquelle Focus s’est engagée » déclare Laure d’Hauteville Directrice financière de Focus Home Interactive. « L’ambition de Focus de construire un Groupe fort et de proposer des expériences uniques pour les joueurs, implique des valeurs d’exigence, de créativité, d’innovation et de qualité. J’ai hâte de pouvoir partager mes expériences avec les équipes en place, et participer activement à l’atteinte des objectifs de Focus. »

« L’arrivée de Laure marque une nouvelle étape dans notre construction d’un Groupe ambitieux. » déclare Christophe Nobileau, Président de Focus Home Interactive. « Nous sommes ravis d’accueillir Laure, qui saura nous apporter à la fois toute son expérience pour organiser et définir une stratégie financière toujours plus performante. Je suis très confiant dans sa capacité à accompagner la croissance et la transformation de Focus et ainsi maximiser la création de valeur. Elle saura faire valoir ses connaissances de l’industrie du jeu vidéo, ainsi que son expérience des marchés financiers. Au nom de Focus Home Interactive, je souhaite remercier Jean-François Busnel qui a contribué depuis début 2020 à la structuration financière du groupe. Toute l’équipe se joint à moi pour lui souhaiter le meilleur dans ses futures activités. »

