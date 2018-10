Foliateam Group annonce deux nominations dans son équipe de Direction Générale

L'opérateur Foliateam Group fait évoluer son équipe de top management en annonçant la nomination d'un nouveau Directeur Général Adjoint, en charge du développement des Grands Comptes, Stéphane RALITE. Le Comité de Direction Générale accueille également un nouveau membre, Pierre BLONDIN, Directeur du marché Protection Sociale et Santé. Cette annonce est une étape-clé dans la transformation opérée par Foliateam, devenu Opérateur de services et démontre sa capacité à offrir des opportunités aux talents qui rejoignent le groupe au fil des acquisitions.

Stéphane Ralite est nommé Directeur Général Adjoint et prend en charge le développement des Grands Comptes

À ce poste, il développe l'offre auprès des Grands Comptes et veille à structurer l'équipe dédiée à cette activité. Pour mener à bien sa mission, il peut s'appuyer sur une parfaite connaissance du groupe qu'il a rejoint en 2003 lors de la 1ère acquisition opérée par Foliateam. Stéphane Ralite occupait un poste d'Ingénieur Commercial au sein de l'installeur télécom francilien Générale Téléphonique puis il a occupé différents postes de management au fil des ans : Directeur commercial puis Directeur du marché Industries & Services, 1er marché servi par Foliateam Group (plus de 50% du chiffre d'affaires). Maîtrise de l'offre de l'opérateur, connaissance des attentes des grands comptes et capacité à commercialiser des solutions à valeur ajoutée sont autant de points-clés sur lesquels Stéphane Ralite pourra s'appuyer pour accompagner le groupe dans sa nouvelle phase de croissance.

Pierre Blondin, Directeur du marché Protection Sociale et Santé rejoint le comité de Direction Générale

En qualité de Directeur du marché Protection Sociale et Santé, il encadre une force de vente spécialisée dans ce domaine. Fort d'une expérience technique de haut niveau, d'une bonne connaissance des usages et des profils du monde de la Santé, il propose aux clients et prospects des solutions innovantes et pérennes, incluant l'ensemble des outils de communications unifiées (voix, data, image) ainsi que des offres spécifiques aux besoins métiers des acteurs du secteur (appel malade, DATI ou encore traitement des alertes médicales et techniques). Pierre BLONDIN a intégré le groupe Foliateam en 2004 suite au rachat de l'intégrateur télécom PMH comme Responsable du SAV. Il a pris en charge la création et la structuration du bureau d'études et occupe depuis 2011 le poste de Directeur du marché Protection Sociale & Santé (15% du CA du Groupe).

Stéphane Ralite et Pierre Blondin rejoignent le Comité de Direction Générale composé de Dominique Bayon, Bruno David, Francis Houot, Jean-Baptiste Perraudin, Franck Marconnet, Bruno Grangez, Jean-Eric Loisel, Mickaël Laporte, Xavier Godard, Pascal Belloc et Isabelle Theveneau.

Foliateam Group est un opérateur de services de plein exercice qui accompagne les entreprises et les organisations publiques dans leur mutation technologique. Fort de 260 collaborateurs au service de 5 000 clients, Foliateam a enregistré un chiffre d'affaires de 44 M€ à fin juin 2018.

