Foliateam décroche la certification GOLD Communications de Microsoft pour sa maîtrise de la solution Skype Entreprise

L'opérateur Foliateam confirme sa solide expertise autour de l'environnement Skype de Microsoft en accédant à la plus haute distinction décernée par l'éditeur à ses partenaires. Cette nouvelle certification est accordée aux meilleurs partenaires et vient saluer leur parfaite connaissance de l'offre Microsoft Skype, et leur capacité à la mettre en oeuvre dans des contextes stratégiques.

La certification GOLD Communications de Microsoft est un véritable avantage concurrentiel pour Foliateam à l'échelle nationale. Pour l'obtenir, Foliateam Group a démontré au travers d'un parcours de certification rigoureux sa capacité à commercialiser l'offre Skype et à la déployer avec succès chez ses clients. Au terme de cette démarche, l'attribution de la certification a été approuvée. En accédant à la certification GOLD Communications, Foliateam entretiendra des relations encore plus étroites avec Microsoft et accédera à des ressources complémentaires qui lui permettront d'accroître sa qualité de service et de prendre le virage de TEAMS dans les semaines à venir.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Foliateam via Globenewswire



Jean-Eric LOISEL, Direction de la Branche Intégration chez Foliateam « L'accès à la certification GOLD Communications de Microsoft récompense nos équipes qui travaillent au quotidien pour accompagner nos clients dans la mise en oeuvre de leur environnement Skype à grande échelle. Foliateam est l'un des rares acteurs du marché à proposer une offre globale de téléphonie illimitée autour de l'environnement Skype : conseil, déploiement, accompagnement, support 24h/24 et 7j/7. Ce solide positionnement nous permet de réaliser des projets de bout en bout et de garantir une qualité de service de premier plan. »