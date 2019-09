Foncière Forestière et le Groupement Forestier Vatel réalisent l'acquisition

de 129 ha de forêt en Auvergne-Rhône-Alpes



Paris, le 10 septembre 2019 – Foncière Forestière et GFF Vatel annoncent l'acquisition de 129 ha de la forêt du Cros de Monvert pour un montant de 938 500 €.

Située dans le Cantal entre les communes du Cros de Monvert (15), Roannes St Mary (15), St Cernin (15), et Girgols (15), la forêt du Cros De Monvert se trouve à une trentaine de kilomètres d'Aurillac. Principalement composée de futaies résineuses comme le Douglas, l'Epicéa, on y trouve également plusieurs parcelles de feuillus comme le Hêtre, le Chêne, le Frêne ou encore l'Erable Sycomore. Le traitement principal de la forêt est la futaie régulière issue de plantations avec des peuplements ayant entre 25 et 35 ans.

Les parcelles sont desservies par une piste empierrée depuis le hameau de Trémouille ou directement par la route départementale. La forêt possède un important réseau de pistes au sein des parcelles. Les parcelles sont en situation de plateau ou de versant. La propriété dispose d'un plan simple de gestion établi en 2013 et valable jusqu'en 2028.

L'ensemble du bois a fait l'objet d'un inventaire en plein, afin de connaitre la répartition des essences ainsi que leur volume.

Un investissement durable

Pour mémoire, l'investissement dans Foncière Forestière est un placement qui allie perspectives économiques, responsabilité écologique et réduction d'impôt IR. L'investissement dans Foncière Forestière est ainsi éligible à la réduction IR de 18%. Il permet en outre une exonération à 100 % de sa valorisation dans le calcul de l'assiette IFI.

C'est en misant sur la préservation du capital naturel que nous entendons faire augmenter la valeur de l'actif pour nos actionnaires. Foncière Forestière entend d'ailleurs privilégier les acteurs locaux dans le cadre de l'exploitation de la forêt. Foncière Forestière est également éligible au remploi de plus-value de cession.

L'investissement dans le GFF Vatel est une solution de diversification de patrimoine non financier et tangible, accessible à partir de 5.000 euros. Le GFF Vatel permet d'obtenir une réduction d'IR de 18 %. Le plus du GFF Vatel, c'est un abattement de 75 % des droits fiscaux en cas de donation ou de succession, calculé sur la valeur nette des actifs forestiers, ce qui exclut la trésorerie du GFF.

Foncière Forestière et GFF Vatel gèrent désormais 1775 ha de massifs forestiers en France, répartis sur 6 massifs différents.



A propos de Vatel Capital

Société de gestion indépendante et entrepreneuriale agréée par l'AMF, Vatel Capital est spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises de croissance cotées et non cotées. Avec près de 450 M€ d'actifs sous gestion au 1er juillet 2019, elle s'appuie sur une équipe de gérants travaillant ensemble depuis plus de dix ans. Elle investit dans des entreprises de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé, des énergies renouvelables, des services aux entreprises et d'Internet et propose également une offre financière sur les actifs tangibles tels que la forêt, les terres agricoles et les énergies renouvelables.

Vatel Capital a été lauréat en 2011 des Tremplins Morningstar de la société de gestion de portefeuille la plus dynamique, dans la catégorie « non coté ». En 2015 et 2018, le FCP Vatel Flexible remporte le Thomson Reuters Lipper Fund Award parmi plus de 500 fonds dans sa catégorie.

En janvier 2016 et 2017, Vatel Capital est noté 4 étoiles par Gestion de Fortune pour sa qualité de service.

En mars 2017, Vatel Capital est élue 3ème société préférée des CGPI dans la catégorie « Capital Investissement » du journal Investissements Conseils.

Pour plus d'informations : www.vatelcapital.com



