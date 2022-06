Foncière Magellan : nouvelle acquisition en région

Foncière Magellan poursuit sa stratégie de développement en région et renforce sa présence à Lille avec l'acquisition de l'ensemble immobilier "Garage", lieu et écosystème inédit multi-destination dédié au bureaux, commerce et à l'innovation, accessible à la fois aux entreprises et au grand public. Cette acquisition a été réalisée pour le compte du fonds d'investissement Immofim 2019 géré par Foncière Magellan. L'ensemble de l'actif, situé 34, boulevard Carnot, est loué depuis le 4 mai à la société Garage avec un bail ferme longue durée.