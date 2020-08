Fonciere Paris Nord : Comptes annuels 2019 0 14/08/2020 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires FONCIERE PARIS NORD COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Bilan Actif 31/12/2019 31/12/2018 Etat exprimé en euros Brut Amort. et Dépréc. Net Net Capital souscrit non appelé ( I ) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires 586 586 Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Immobilisations en cours Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles 223 252 128 619 94 634 115 757 ACTIF Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations 1 1 Créances rattachées à des participations 30 353 496 30 353 496 3 980 646 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 1 883 1 883 1 814 TOTAL ( II ) 30 579 219 30 482 702 96 517 4 098 217 STOCKS ET EN-COURS Matières premières, approvisionnements CIRCULANT En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et Acomptes versés sur commandes ACTIF CREANCES (3) 388 716 388 716 Créances clients et comptes rattachés 277 886 Autres créances 56 888 56 888 53 554 Capital souscrit appelé, non versé VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES 23 656 23 656 51 727 COMPTESDE EGULARISATI Charges constatées d'avance 4 577 4 577 15 527 398 993 TOTAL ( III ) 473 836 473 836 Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) 77 556 Primes de remboursement des obligations ( V ) R Ecarts de conversion actif ( VI ) 4 574 766 TOTAL ACTIF (I à VI) 31 053 055 30 482 702 570 353 dont droit au bail dont immobilisations financières à moins d'un an dont créances à plus d'un an FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Bilan Passif Etat exprimé en euros 31/12/2019 Capital social ou individuel 826 290 Primes d' émission, de fusion, d' apport ... 3 131 390 Ecarts de réévaluation Propres RESERVES Réserve légale 56 475 Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Capitaux Autres réserves Report à nouveau (15 732 778) Résultat de l'exercice 383 800 Subventions d'investissement Provisions réglementées Total des capitaux propres (11 334 822) Autres fonds propres Produits des émissions de titres participatifs 7 535 792 Avances conditionnées Total des autres fonds propres 7 535 792 Provisions Provisions pour risques 2 796 566 Provisions pour charges Total des provisions 2 796 566 DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) DETTES Emprunts et dettes financières divers 1 139 940 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés 245 501 Dettes fiscales et sociales 75 502 DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 111 875 Produits constatés d'avance (1) Total des dettes 1 572 817 Ecarts de conversion passif TOTAL PASSIF 570 353 Résultat de l'exercice exprimé en centimes 383 800,35 (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 572 817 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 31/12/2018 826 290 3 131 390 56 475 (11 769 895) (3 962 883) (11 718 623) 7 535 792 7 535 792 174 768 174 768 8 227 957 301 208 51 816 1 848 8 582 828 4 574 766 (3 962 882,77) 8 582 828 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Compte de Résultat 1/2 Etat exprimé en euros 31/12/2019 France Exportation 12 mois Ventes de marchandises D'EXPLOITATION Production vendue (Biens) Production vendue (Services et Travaux) 209 002 209 002 Montant net du chiffre d'affaires 209 002 209 002 PRODUITS Production stockée Autres produits Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Total des produits d'exploitation (1) 209 002 Achats de marchandises Variation de stock Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock D'EXPLOITATION Autres achats et charges externes 464 109 Impôts, taxes et versements assimilés 1 681 Salaires et traitements 36 000 Charges sociales du personnel 13 569 Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements : - sur immobilisations 21 124 CHARGES - charges d'exploitation à répartir 77 556 Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges 22 Total des charges d'exploitation (2) 614 061 RESULTAT D'EXPLOITATION (405 059) 31/12/2018 12 mois 231 572 231 572 30 231 602 356 927 2 418 36 000 13 485 21 124 84 000 44 513 998 (282 396) FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Compte de Résultat 2/2 Etat exprimé en euros 31/12/2019 RESULTAT D'EXPLOITATION (405 059) Opéra. comm. Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré De participations (3) PRODUITS FINANCIERS D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 3 523 794 Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers 3 523 794 CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions 2 796 566 Intérêts et charges assimilées (4) 103 137 Différences négatives dechange Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières 2 899 703 RESULTAT FINANCIER 624 091 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 219 032 PRODUITS EXCEPTIONNELS Total des produits exceptionnels 174 768 Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 174 768 CHARGES EXCEPTIONNELLES Sur opérations de gestion Sur opérations en capital 10 000 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Total des charges exceptionnelles 10 000 RESULTAT EXCEPTIONNEL 164 768 PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES TOTAL DES PRODUITS 3 907 564 TOTAL DES CHARGES 3 523 764 RESULTAT DE L'EXERCICE 383 800 dont produits concernant les entreprises liées dont intérêts concernant les entreprises liées 31/12/2018 (282 396) 4 110 3 574 316 75 358 3 649 673 (3 649 673) (3 936 180) 1 1 260 1 000 25 444 26 704 (26 703) 231 603 4 194 486 (3 962 883) FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Annexe Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. Le bilan de l'exercice présente un total de 570 353 euros. Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits » de 3 907 564 euros et un total « charges » de 3 523 764 euros, dégageant ainsi un résultat de 383 800 euros. L'exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019. Il a une durée de 12 mois comme l'exercice précédent. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Faits caractéristiques de l'exercice 1.1. Continuité d'exploitation Les comptes annuels ont été établis dans une hypothèse de continuité d'exploitation sur la base d'un budget de trésorerie permettant d'assurer l'équilibre financier de la société. A - Budget de trésorerie Un budget de trésorerie, couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, a été établi sur la base des principales hypothèses suivantes : PAMIER a sollicité de la part de ses deux banques, BNP PARIBAS et CREDIT FONCIER, un délai de paiement d'une durée de 5 mois assorti d'un échéancier mensuel prenant fin le 15 mai 2019, prévoyant un versement mensuel de 500 K€ pour chacun des prêteurs, devant permettre ainsi de solder les encours bancaires au terme convenu. Les échéances ont été respectées et ces deux prêts ont été soldés. La cession projetée du site fait toujours l'objet de négociations avec des acteurs de premier plan mais aucun engagement ferme n'a été signé à la date d'arrêté des comptes.

Les échéances ont été respectées et ces deux prêts ont été soldés.

Les échéances ont été respectées et ces deux prêts ont été soldés. La cession projetée du site fait toujours l'objet de négociations avec des acteurs de premier plan mais aucun engagement ferme n'a été signé à la date d'arrêté des comptes.

Pour faciliter cette cession, les travaux 2019 ont porté sur la dépose de la totalité des façades de l'immeuble Le Continental, la société ayant obtenu un permis de démolir. Par ailleurs, le dernier locataire du site est parti début avril 2019.

Par ailleurs, le dernier locataire du site est parti début avril 2019.

Pour faciliter cette cession, les travaux 2019 ont porté sur la dépose de la totalité des façades de l'immeuble Le Continental, la société ayant obtenu un permis de démolir. Par ailleurs, le dernier locataire du site est parti début avril 2019. Dans le litige opposant la filiale PAMIER au groupement LACATON & VASSAL, la cour d'appel de Paris a condamné le 23 novembre 2018 solidairement PAMIER et la société VINOHRADY au paiement de diverses factures, des indemnités de résiliation de contrat, des dommages et intérêts pour un montant de 550 K€ (intérêt compris et article 700).

La cour d'appel a également condamné PAMIER à payer à VINOHRADY la sommes de 528 K€ TTC et 1 584 K€ TTC au titre des premières et deuxièmes échéances de réalisation de l'ancien contrat de promotion immobilière conclu entre les deux sociétés et résilié en mai 2014 par

PAMIER.

PAMIER s'est pourvu en cassation disposant de moyens importants de faire réformer ce jugement. En février 2020, VINOHRADY avait assigné en liquidation PAMIER. Suite à cette assignation, un accord a mis fin à l'ensemble de ces litiges, uniquement avec la société VINOHRADAY qui s'est désisté de son action. L'impact sur les comptes 2019 de la filiale PAMIER est une charge de 700 K€.

Le litige avec le groupement Lacaton et Vassal se poursuit. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Afin de déterminer les besoins financiers de la filiale PAMIER, différentes hypothèses pour élaborer le budget de trésorerie.

Le budget de trésorerie a été revu en fonction : Des besoins de trésorerie d'exploitation pour le site ; o Des diverses hypothèses de cession du site ;

o Des sursis à paiement des taxes foncières ;

o Des probabilités de décaissements estimés sur les litiges en cours. Le 11 octobre 2019, la société FONCIERE PARIS NORD a remboursé par anticipation, la société FIPP de l'intégralité de sa dette à cette date, soit 12 630 K€, en lui cédant une partie des créances qu'elle détenait à l'encontre de la société PAMIER. La dette de PAMIER envers FIPP de 12 630 K€ a été comptabilisée en autres dettes. C'est dans ce contexte que la société FONCIERE PARIS NORD a sollicité un nouveau prêt auprès de la société FIPP de 2 M€, à concurrence de 1 M€ afin de bénéficier des fonds nécessaires aux travaux de démolition et d'aménagement du site en vue de sa mise en valeur et de 1 M€ afin d'assurer la gestion quotidienne de ses besoins en trésorerie jusqu'à la cession de l'ensemble immobilier détenu par sa filiale PAMIER. Post clôture, FONCIERE PARIS NORD a remboursé ce prêt par une nouvelle cession de créance qu'elle détenait à l'encontre de PAMIER. Les besoins de trésorerie d'exploitation restant à financer du 30 juillet 2020 au 31 décembre 2020 s'élèvent à 340 K€. En l'absence de revenus qui pourraient être perçus par le groupe d'ici le 31 décembre 2020, la société FIPP a consenti d'apporter son soutien financier au groupe FONCIERE PARIS NORD pour un montant maximum de 340 K€ jusqu'au 31 décembre 2020, et dans la limite des besoins effectifs du groupe. Ce soutien ne porte pas sur le paiement des créances actionnaires, exigibles au moment de la cession du site. . Les taxes foncières et les taxes sur les bureaux restant dues par la filiale PAMIER au 31 décembre 2019 s'élèvent à 8,5 M€, hors majorations, pour les années 2012 à 2019. Les majorations provisionnées s'élèvent à 1 M€.

Ces dettes tiennent compte d'un crédit de TVA de 200 K€ compensé par l'administration fiscale sur les taxes foncières 2012 et 2013. Cette compensation est contestée par la société PAMIER.

Les taxes foncières ont été calculées par l'administration fiscale sur la base d'une valeur locative théorique qui ne tient pas compte de l'état des immeubles, au mépris des textes lui faisant obligation d'ajuster cette valeur en fonction notamment de leur état d'entretien.

Dès lors, la société PAMIER a engagé plusieurs procédures pour contester ces taxes.

Par courrier du 22 janvier 2020 l'administration fiscale, après un long silence, a rejeté l'ensemble des demandes de décharge afférentes aux taxes foncières des années 2013 à 2016. La société PAMIER a donc saisi le Tribunal administratif de Montreuil par une requête en date du 23 mars 2020 pour faire droit à ses demandes. La demande est désormais pendante devant cette juridiction et dans l'attente de la décision du Tribunal, le sursis est de droit.

Par courrier du 8 avril 2020, reçu le 30 avril 2020, l'administration fiscale, après un long silence, a rejeté l'ensemble des demandes de décharge afférentes aux taxes foncières des années 2017 à 2018. La société PAMIER déposera dans le délai de deux mois (délai prolongé par les ordonnances relatives à la situation sanitaire) une saisine le Tribunal administratif de Montreuil pour faire droit à ses demandes, qui aura également pour effet de proroger le sursis de paiement. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Les taxes dues au titre de l'année 2019 feront l'objet d'une contestation similaire, le cas échéant, à réception des rôles d'imposition. La situation est similaire pour les taxes dues par le syndicat des copropriétaires dans lequel la société PAMIER détient 98,2% des millièmes. La dette globale de taxe foncière, y compris majorations, s'élève à 0,8 M€. Il est rappelé que, suivant le respect du plan de paiement accordé par la CCSF fin juin 2016 pour solder, hors majorations, une partie de la dette foncière 2010 à 2013 et la totalité de la dette sur la taxe sur les bureaux de cette période, la CCSF a demandé à l'administration fiscale la remise la plus large possible des pénalités afférentes aux taxes réglées. Un premier dégrèvement des majorations pour paiement tardif a été accordé en totalité pour 72 K€ en date du 26 mars 2019 au titre de la taxe foncière 2012 de PAMIER. Les autres dégrèvements sont attendus. Il en est de même pour l'accord négocié avec la CCSF pour le règlement de la taxe foncière des copropriétaires (plan de paiement respecté) et pour lequel la CCSF a également demandé à l'administration fiscale la remise la plus large possible des pénalités. Un jugement de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2018 a confirmé la décision de 1ière instance rendu en date du 7 juin 2016 dans le cadre d'un litige opposant la société FONCIERE PARIS NORD à MAZARS, a condamné FONCIERE PARIS NORD à payer à MAZARS la somme de 149 K€. La Société avait déjà pris en compte ce risque en termes de décaissement dans son budget de trésorerie. Le risque étant devenu définitif, la provision a été reprise. Compte tenu des sommes déjà versées, la dette au 31 décembre 2019 s'élève à 110 K€. Sur la base de ces hypothèses, l'équilibre de trésorerie est assuré jusqu'au 31 décembre 2020 dans le cas où la cession du site ne serait pas intervenue à cette date. Comme indiqué ci-dessus, aucun décaissement de taxes foncières n'a été pris en compte dans ce budget en raison des procédures en cours et des garanties hypothécaires prises par l'Administration fiscale sur l'actif détenu par la filiale PAMIER. B - Point d'avancement Projet Rappel : Approbation du nouveau PLU Lors du conseil municipal du 16 juillet 2015, le projet de PLU a été arrêté et le bilan de la concertation tiré. Ce projet a été refusé par le Préfet de Seine Saint Denis en raison d'une insuffisance de densification : seuls 45 000 M² constructibles étaient envisagés. Après prise en compte des remarques ayant amené le Préfet à refuser ce projet de PLU, la municipalité a soumis un nouveau projet de PLU. La ville a demandé par une délibération du 14 décembre 2015 à l'Etablissement Public Territorial d'achever la procédure de révision. A l'issue de l'enquête publique, la commissaire enquêteuse a rendu, le 11 janvier 2016, un avis favorable. Une fois le dossier finalisé, le Conseil de territoire de l'EPT Paris Terres d'Envol a approuvé, le 21 mars 2016, la révision du PLU de la ville du Blanc Mesnil. Le Maire, lors du Conseil Municipal du 24 mars 2016, a informé les élus du vote du Conseil de Territoire et le nouveau PLU est entré en vigueur le 2 mai 2016. La période des recours a, quant à elle, pris fin le 2 juillet 2016. Le centre a été classé en zone UAb et fait partie des projets urbains de la Ville du Blanc-Mesnil. A ce titre, le Centre d'affaires Paris Nord pourrait se transformer en un nouveau quartier de ville comprenant logements, activités tertiaires et équipements. Néanmoins, le quartier du Centre d'Affaires fait partie d'un des périmètres de gel, servitude consistant à bloquer toute construction pour une durée maximale de 5 ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Environnement géographique et économique Grâce à sa situation géographique, le Centre d'Affaires Paris Nord bénéficie d'une desserte par les autoroutes A1 et A3 ainsi que par la N17 et N2. Il doit également bénéficier, mais uniquement à long terme, des aménagements prévus dans le cadre du projet « Grand Paris ». Avec la construction de 205 km de lignes de métro automatique à l'horizon 2030, le Grand Paris Express (GPE) modifiera la géographie de la métropole, ses pratiques et ses représentations. Dès 2024, la ville du Blanc-Mesnil bénéficiera des aménagements prévus dans le cadre du GPE avec deux nouvelles stations de métro (ligne 16) dont une au sein du Parc Jean Duclos (face au Centre d'Affaires Paris Nord). Le calendrier a été confirmé par le gouvernement le 22 février 2018. L'entreprise en charge de la construction de la gare Le Blanc-Mesnil s'est installée début 2019 sur la zone de chantier. Après la construction des murs souterrains de la gare achevée fin 2019, le creusement de la "boîte gare" a débuté en 2020. Les travaux reprennent progressivement après le déconfinement. Le développement de ce nouveau réseau de transports augmentera l'attractivité du site tout comme la réalisation d'autres projets tels que l'attribution des Jeux Olympiques (2024) qui seront des moteurs de rénovations urbaines. Evaluation comptable Au 31 décembre 2019, la filiale PAMIER a procédé à la réévaluation libre de ses immobilisations corporelles et financière, conformément à l'article L123-18 du Code de commerce. La valeur du terrain a été affectée par cette réévaluation pour un montant de 4 229 K€, faisant ressortir une valeur minimale recouvrable de l'actif immobilier à hauteur de 22 000 K€. Cette réévaluation libre a pour but de rapprocher les valeurs comptables des valeurs réelles. Elle se base sur la fourchette basse du prix au mètre carré d'un terrain nu situé dans la même zone géographique, soit environ 485 €. Néanmoins, cette réévaluation ne constitue pas la détermination d'une juste valeur au sens de la norme IAS 40, les caractéristiques d'une telle valeur présentées ci-après ne sont pas déterminables de façon fiable : la surface actuelle construite est d'environ 53 000 M² en l'état. La surface constructible n'est pas arrêtée à ce jour et ne peut être estimée de manière suffisamment fiable car dépendante du permis de construire délivrable par la Mairie. En l'état, le nouveau PLU pourrait permettre la construction d'au moins 80 000M² d'habitations et de commerce ;

le quartier du Centre d'Affaires fait partie d'un des périmètres de gel ;

la durée maximale d'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global est de 5 ans. Le Conseil d'administration précise que la lourdeur de la procédure administrative d'approbation du nouveau projet d'aménagement du site ne permet pas à Foncière Paris Nord d'avoir une vision précise du calendrier de décisions prises par la Mairie et par le préfet qui valide ce projet. 1.2. Opérations sur le capital social Au 31 décembre 2019, le capital social s'élève à 826 289,77 € et est composé de 82 628 977 actions ordinaires de valeur nominale de 0,01 € chacune. A cette même date, il subsiste 150 715 849 ORA non converties et 172 765 662 BSA non exercés donnant droit respectivement à 150 715 849 et à 345 531 324 actions ordinaires de valeur nominale de 0,01 € chacune. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 En date du 3 décembre 2019, l'assemblée générale des porteurs d'ORA et l'assemblée générales des porteurs de BSA ont prorogé la durée d'exercice des ORA et celle des BSA de 4 années fixant ainsi leur échéance au 04 décembre 2023. La même assemblée générale des porteurs de BSA a modifié le prix d'exercice qui est dorénavant de 0,05 € pour 1 BSA contre 0,10 € pour 1 BSA auparavant. La parité reste inchangée : 1 BSA donne droit à deux actions nouvelles. Post clôture, une augmentation de capital est intervenue par remboursement de 33 000 000 ORA. Le nouveau capital social s'élève ainsi à 1 156 289,77 € et est composé de 115 628 977 actions ordinaires de valeur nominale de 0,01 € chacune. La modification statutaire sera faite dans les délais prévus par l'article L225-149 du Code de commerce. Les ORA restant à rembourser s'élèvent ainsi à 117 715 849. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Règles et méthodes comptables Les comptes annuels sont établis conformément aux règlements ANC N°2018-07 et N°2016-07 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices, Donnant une image fidèle du patrimoine de la société. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Les éléments de l'annexe sont présentés en euros sauf indication. Les principales méthodes utilisées sont : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue : Matériel de bureau et informatique 3 ans Mobilier 10 ans Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence. CREANCES ET DETTES Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES La société FPN ne comptabilise pas le montant de ses engagements de départ en retraite, compte tenu du caractère non significatif des éléments concernés. CHIFFRE D'AFFAIRES Le chiffre d'affaires est constitué des prestations inter-compagnies. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Immobilisations Valeurs Mouvements de l'exercice Valeurs brutes début Augmentations Diminutions brutes au Etat exprimé en euros d'exercice Réévaluations Acquisitions Virt p.à p. Cessions 31/12/2019 INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres 586 586 TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 586 586 Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui CORPORELLES instal. agenct aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier 223 252 223 252 Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 223 252 223 252 Participations évaluées en équivalence 1 FINANCIERES Autres participations Créances rattachées à des participations 37 857 936 6 293 543 13 797 983 30 353 497 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières 1 814 69 1 883 TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES 37 859 751 6 293 613 13 797 983 30 355 380 TOTAL 38 083 589 6 293 613 13 797 983 30 579 219 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Amortissements INCORPORELLES Amortissements Mouvements de l'exercice Amortissements début au Dotations Diminutions Etat exprimé en euros d'exercice 31/12/2019 Frais d'établissement et de développement Autres 586 586 TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 586 586 CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement Instal technique, matériel outillage industriels Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier 107 495 21 124 128 619 Emballages récupérables et divers TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES 107 495 21 124 128 619 TOTAL 108 081 21 124 129 205 Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires Dotations Reprises Mouvement net des amortisse- Différentiel Mode Amort. fiscal Différentiel Mode Amort. fiscal ment à la fin de durée et autr dégressif exceptionnel de durée et autr dégressif exceptionnel de l'exercice Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL IMMOB INCORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. Instal. technique matériel outillage industriels Instal générales Agenct aménagt divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers TOTAL IMMOB CORPORELLES Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL TOTAL GENERAL NON VENTILE FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Provisions Etat exprimé en euros Début exercice Augmentations Diminutions REGLEMENTEES Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires PROVISIONS Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres PROVISIONS REGLEMENTEES Pour litiges 174 768 174 768 POURPROVISIONS CHARGESETRISQUES Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres 2 796 566 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 174 768 2 796 566 174 768 incorporelles Sur corporelles POURPROVISIONS DEPRECIATION des titres mis en équivalence Immobilisations : titres de participation 33 877 291 3 523 794 autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres PROVISIONS POUR DEPRECIATION 33 877 291 3 523 794 31/12/2019 4 005 455 4 005 455 30 353 497 30 353 497 TOTAL GENERAL 34 052 059 2 796 566 3 698 562 34 358 952 Dont dotations - d'exploitation et reprises - financières 2 796 566 3 523 794 - exceptionnelles 174 768 Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. La reprise de provision pour litige concerne l'affaire Mazars. La dotation de provision financière concerne la filiale Pamier afin de constater la situation négative de la filiale. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Créances et Dettes Etat exprimé en euros 31/12/2019 1 an au plus plus d'1 an Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux CREANCES Autres créances clients Créances représentatives des titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers Charges constatées d'avances TOTAL DES CREANCES Prêts accordés en cours d'exercice Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) 30 353 496 30 353 496 1 883 1 883 388 716 388 716 56 221 56 221 668 668 4 577 4 577 30 805 560 450 181 30 355 379 31/12/2019 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 1 139 940 1 139 940 Fournisseurs et comptes rattachés 245 501 245 501 Personnel et comptes rattachés DETTES Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 237 5 237 Impôts sur les bénéfices Taxes sur la valeur ajoutée 68 398 68 398 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 1 867 1 867 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés (2) Autres dettes 111 875 111 875 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d'avance TOTAL DES DETTES 1 572 817 1 572 817 (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 5 752 332 (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 12 917 195 (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Charges à payer Etat exprimé en euros 31/12/2019 Total des Charges à payer 529 127 Emprunts et dettes financières divers 408 896 INTERETS ORABSA 407 407 INTERETS COURUS EMPRUNT FIPP 1 489 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120 033 FOURN. FACT.NON PARVENUES 120 033 Dettes fiscales et sociales 198 CHGES A PAYER FORM PROF 198 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Charges constatées d'avance Etat exprimé en euros Période Montants 31/12/2019 Charges constatées d'avance - EXPLOITATION 4 577 4 577 Charges constatées d'avance - FINANCIERES Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES TOTAL 4 577 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Charges à répartir Etat exprimé en euros Charges à répartir sur plusieurs exercices Charges différées Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'émission des emprunts Charges à étaler Durée Montant Net Mouvements Mouvements Montant Net amortissement au de l'exercice de l'exercice au ou Début d'exercice Augmentations Diminutions 31/12/2019 étalement 77 556 77 556 77 556 77 556 ACTIONS / PARTS SOCIALES FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Capital social Etat exprimé en euros 31/12/2019 Nombre Val. Nominale Montant Du capital social début exercice 82 628 977,00 0,0100 826 289,77 Emises pendant l'exercice 0,0000 Remboursées pendant l'exercice 0,0000 Du capital social fin d'exercice 82 628 977,00 0,0100 826 289,77 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Ventilation du chiffre d'affaires Etat exprimé en euros France Export Total Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de travaux Production vendue de services 209 002 209 002 TOTAL 209 002 209 002 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices Etat exprimé en euros 31/12/2019 Résultat avant impôts Impôts (1) Résultat après impôts RESULTAT COURANT 219 032 219 032 RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) 164 768 164 768 RESULTAT COMPTABLE 383 800 383 800 (1) après retraitements fiscaux. FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Engagements financiers 31/12/2019 Engagements Engagements Etat exprimé en euros financiers donnés financiers reçus Effets escomptés non échus Avals, cautions et garanties Engagements de crédit-bail Engagements en pensions, retraite et assimilés Autres engagements Nantissements parts sociales Pamier en faveur de FIPP 2 000 000 Total des engagements financiers (1) (1) Dont concernant : Les dirigeants2 000 000 Les filiales Les participations Les autres entreprises liées A FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Dettes garanties par des Sûretés Réelles Etat exprimé en euros Nat. Dette Nature de la Garantie Org. Bénéficiaire Montant début 31/12/2019 EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Effectif moyen 31/12/2019InterneExterne Cadres & professions intellectuelles supérieures 1 Professions intermédiaires Employés Ouvriers TOTAL 1 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Honoraires des Commissaires aux Comptes BRSW AUDIT PLUS Etat exprimé en euros 31/12/2019 31/12/2018 % % 31/12/2019 31/12/2018 % % Audit Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés Emetteur 27 000 27 000 100,00 100,00 27 000 27 000 100,00 100,00 Filiales intégrées globalement Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes Emetteur Filiales intégrées globalement Sous-total 27 000 27 000 100,00 100,00 27 000 27 000 100,00 100,00 Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement Juridique, fiscal, social Autres Sous-total TOTAL 27 000 27 000 100,00 100,00 27 000 27 000 100,00 100,00 FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Filiales et participations Etat exprimé en euros 31/12/2019 Capital Capitaux propres Quote part du capital Valeur comptable des titres détenus détenue Brute Nette (en pourcentage) A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL PAMIER 8 000 (33 150 063) 100,00 2. Participations (10 à 50 %) Prêts et avances Montant des Résultat du dernier Dividendes cautions et avals Chiffre d'affaires 1. Filiales (Plus de 50 %) consentis donnés exercice clos encaissés SARL PAMIER 30 353 496 240 305 (3 502 037) 2. Participations (10 à 50 %) B. Renseignements globaux Filiales non reprises en A Participations non reprises en A françaises Etrangères françaises étrangères Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés FPN - COMPTES ANNUELS 31 12 2019 Evénements postérieurs à la clôture COVID 19 La société n'a pas de salarié (hormis son Dirigeant). L'impact de l'épidémie à court terme est faible. Toutefois, la Direction suit avec attention l'évolution de la situation. Du point de vue de la valorisation des actifs détenus, ceux-ci étant constitués presque uniquement d'immeubles, une variation majeure n'est a priori pas à craindre à moyen et long terme. En ce qui concerne l'investissement, on note en général que les acteurs feront preuve de prudence dans cet environnement incertain. L'activité du marché devrait diminuer au 1er semestre 2020, notamment en raison de la difficulté à matérialiser concrètement les transactions dans un contexte de confinement ou à lancer de nouvelles opérations. Les éléments d'arbitrage dans ce contexte se concentreront plus particulièrement sur la stabilité des revenus locatifs et le niveau d'occupation, ainsi que le caractère critique de l'investissement. Cependant, en dépit de fluctuations liées aux crises, la tendance de fond reste à une allocation croissante des capitaux vers l'immobilier. Rien aujourd'hui n'indique que cette tendance devrait changer, d'autant que les placements alternatifs ont subi un revers très important avec une extrême volatilité du marché actions. L'immobilier devrait donc continuer à offrir des rendements attractifs en comparaison avec les autres familles d'actifs. La possible remontée des taux de marché pourrait aussi affecter la capacité de la société à réaliser des investissements par l'endettement. Les taux d'intérêt étaient à fin 2019 à un plancher à peine supérieur à 1%. Les OAT à 10 ans - qui donnent la direction des taux d'intérêt des crédits immobiliers - sont également descendus à des niveaux inconnus. Et ni la politique de la BCE, ni la fuite vers les placements les plus sûrs qui s'étaleront bien après la fin du Covid-19 permettent d'entrevoir un véritable retournement. La concentration des risques sur les États peut les faire remonter transitoirement. Mais ils devraient rester durablement bas. Néanmoins, la société reste attentive aux effets négatifs que pourraient avoir les mesures prolongées de confinement sur son activité de portefeuille et ses investissements immobiliers. Litige avec la société LACATON & VASSAL ARCHITECTE (filiale PAMIER) Par assignation du 26 février 2020, la société VINOHRADY a assigné la société PAMIER en procédure de liquidation judiciaire en raison de la non-exécution par cette dernière, des condamnations prononcées à son encontre par la cour d'appel dans son arrêt du 23 novembre 2018. A la suite de la délivrance de cette assignation, les sociétés VINOHRADY et PAMIER se sont rapprochées et ont réglé à l'amiable leur différend. Il est prévu au terme de cet accord notamment le désistement de toutes les instances et actions opposant les sociétés PAMIER et VINOHRADY, dont la procédure de mise en liquidation judiciaire de PAMIER. Au titre du règlement amiable de ce litige qui portait à l'origine sur 2 112 K€ TTC, la société PAMIER a comptabilisé au 31 décembre 2019 une provision pour risque et charge de 250 K€ et une dette de 450 K€. Opération en capital La société Ott Partners Limited a déclaré à l'AMF le 8 juin 2020 détenir 29,83% du capital société et des droits de vote de la société FONCIERE PARIS NORD ainsi que 57 715 849 ORA après remboursement de 33 000 000 ORA. Les sociétés Ott Partners, Ott Ventures SRO et Ott Holding Limited ont déclaré à l'AMF le 17 juin 2020 détenir de concert 29,92% du capital social et des droits de votes de la société ainsi que 117 715 849 ORA. Le remboursement demandé par Ott Partners de 33 000 000 d'ORA début juin 2020 a dilué l'actionnaire FIPP qui a déclaré à l'AMF le 9 juin 2020 détenir 21,04% du capital social et des droits de votes de la société FONCIERE PARIS NORD. Aucun autre événement significatif n'est intervenu postérieurement au 31 décembre. 22 La Sté Foncière Paris Nord SA a publié ce contenu, le 14 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

