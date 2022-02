Fondation collective Vita: rendement des placements de 8,5% en 2021

Zurich (awp) - La fondation collective Vita, active dans la prévoyance professionnelle, a bien profité de l'évolution favorable des marchés boursiers en 2021. Ella affiche une performance nette de 8,5% sur l'année écoulée. Sur les trois dernières années, la performance moyenne s'inscrit à 7,4%. Le taux de couverture à fin 2021 était de 114%.

Vita a également profité de l'exercice pour constituer des réserve de fluctuation de valeur, selon un communiqué publié mardi. En 2022, les avoirs de vieillesse dans la partie obligatoire et surobligatoire seront rémunérés au maximum à 2,5%.

Avec près de 23'000 entreprises affiliées et plus de 138'000 assurés, Vita est l'une des plus grandes fondations collectives semi-autonomes de Suisse. Elle a été créée en 2003 par Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie en tant que fondation semi-autonome juridiquement indépendante.

